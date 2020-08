Umsatz von Gerry Weber eingebrochen

Mit eigenen Verkaufsläden, insbesondere den Houses of Gerry Weber, hat Unternehmensgründer Gerhard Weber einst den Modehandel aufgemischt. Trotz Restrukturierung lag ihre Zahl vor einem Jahr noch bei knapp 800. Inzwischen ist sie auf 588 geschrumpft. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Mitarbeiter – auch durch das komplette Ausscheiden von Hallhuber – von 5063 auf 2627 reduziert und damit fast halbiert. Trotzdem erwirtschaftete das Unternehmen von Januar bis Ende Juni noch einen Umsatz von 140,5 Millionen Euro – im Vergleich zu 247,7 Millionen im ersten Halbjahr 2019. Damit sei man „finanziell verhältnismäßig gut»“durch die Corona-Krise gekommen, so die Einschätzung in Halle.

Verlust deutlich reduziert

Die Einsparungen unter anderem beim Personal führen zu niedrigeren Kosten. Dennoch liegt das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Halbjahr mit 27,3 Millionen Euro noch im negativen Bereich. Allerdings hat Gerry Weber vor einem Jahr sogar einen Verlust von 122,9 Millionen Euro verbucht. Unterm Strich steht in der Konzernbilanz für das erste Halbjahr 2020 ein Minus von 34,1 (Vorjahr: 144,0) Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt jetzt 16,9 (20,9) Prozent.

Online erst 13,1 Millionen Euro Umsatz

Während sich der Umsatz auf eigenen Handelsflächen von 150,6 auf 74,6 Millionen Euro fast halbiert hat, gingen die Verkäufe bei den Kunden im Einzelhandel „nur“ um ein knappes Drittel von 97,1 auf 66,0 Millionen Euro zurück. Der Zuwachs des Online-Geschäfts von 12,5 auf 13,1 Millionen konnte das Minus bei weitem nicht ausgleichen. Der Anteil des Konzernumsatzes, der auf Deutschland entfällt, ist leicht von 57,8 auf 56,0 Prozent zurückgegangen.

Gut 70 Prozent ihres Geschäfts machen die Ostwestfalen weiter mit der Stammmarke Gerry Weber. Der Anteil von Taifun ist leicht von 21,9 auf 22,1 Prozent gestiegen. Auf Samoon entfallen 7,3 Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen unverändert einen Umsatz zwischen 260 und 280 Millionen Euro. Beim Ergebnis geht der Vorstand von einem Minus in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe aus.