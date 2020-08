Tönnies zahlt Lernangebote für Kinder

Rheda-Wiedenbrück (WB). Als es beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück Mitte Juni zum massenhaften Corona-Ausbruch kam, wurden Schulen und Kitas als erstes geschlossen. Die Jugendamtselternbeiräte in OWL forderten daraufhin Konzernchef Clemens Tönnies in einem Offenen Brief zum Dialog auf – und zur Unterstützung von Projekten für die von Schließungen betroffenen Kinder. Die soll es geben.

Von Oliver Horst