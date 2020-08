Unternehmenssprecher Carsten Prudent sagte auf Anfrage: „Wegen des zwischenzeitlichen Produktionsstopps, der beschriebenen Nachholeffekte, den Betriebsferien und auch infolge weiter steigender Nachfrage hat Miele in den meisten Werken, im Vertrieb und auch in der Verwaltung gerade alle Hände voll zu tun.“ Lieferrückstände, so Prudent weiter, seien insbesondere bei den Geschirrspülern und Staubsaugern abzubauen. Im Werk Bielefeld seien daher auch vereinzelte Aufstockungen beim Personal geplant.

Bei den Waschmaschinen entwickelten sich die Stückzahlen ebenfalls „deutlich positiv“. Es gebe Lieferrückstände, die aber wohl schon im September abgebaut würden. „Die hierfür nötigen Sonderschichten sind aber durch das kürzlich vereinbarte flexible Schichtmodell abgedeckt“, erläuterte Prudent. Dieses ist Teil des Anfang Mai in Kraft getretenen Zukunftstarifvertrags für das Gütersloher Gerätewerk (GTG).

Die gute Nachfrage hat auch Auswirkungen auf den Miele-Umsatz. Trotz der Einbrüche in März und April lag er Prudent zufolge zur Jahresmitte sogar leicht über dem des Vorjahres.

Auf die Stellenzahl in Gütersloh habe die aktuelle Geschäftsentwicklung keinen Einfluss. 2025 sollen im Gerätewerk noch 1450 Mitarbeiter beschäftigt sein.