Trend zu kleineren Büros

Bielefeld (WB). Wenn mehr Beschäftigte im Homeoffice arbeiten, dann sinkt der Bedarf an Büro-Immobilien. Was in Metropolen wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München bereits Auswirkungen auf Kaufpreise und Gewerbemieten hat, wird sich auch in Ostwestfalen-Lippe fortsetzen. Davon ist Michael Fredebeul, Bielefelder Immobilienmakler und Mitglied im IHK-Dienstleistungsausschuss, überzeugt.

Von Bernhard Hertlein