Erneut wies die Hauptstadt nach Angaben der Versicherungswirtschaft bei der Kfz-Haftpflicht die schlechteste Schadenbilanz aller 413 Zulassungsbezirke aus. Bei der Neu-Einteilung der Regionalklassen blieb Berlin wie Hamburg, München, Nürnberg, Essen und weitere Großstädte in der höchsten Klasse 12.

In Ostwestfalen-Lippe rutschen die beiden Bezirke Paderborn und Höxter in der Kategorie Haftpflicht jeweils um eine Stufe auf 5 hoch. Lippe widerfährt dies außer in der Haftpflicht auch bei der Vollkasko. Sonst sind die Regionalklassen in OWL unverändert.