Der Online-Kredit boomt – das gilt es zu beachten

Erste Informationen schnell und einfach verfügbar

Verbraucher, die noch nicht genau wissen, ob sie wirklich einen Kredit beantragen sollen oder ob es noch andere Alternativen gibt, sehen in der schnellen Verfügbarkeit der Informationen einen großen Vorteil. Sie sparen viel Zeit, müssen nicht zu einem Beratungsgespräch bei der Bank gehen, müssen keinen Termin vereinbaren, nirgends warten. Die Informationen zum Online-Kredit gibt es im Internet, schnell und unkompliziert direkt von zuhause aus. Mittlerweile bieten die meisten Anbieter Benutzeroberflächen, die auch für Smartphones geeignet sind. Recherche und Kreditantrag sind dadurch sehr flexibel. Die meisten Internetanbieter zeichnen kurze Bearbeitungszeiten aus, was mittlerweile zu einem echten Marketinginstrument geworden ist. Bei Smava können die Interessenten verschiedene Beispielrechnungen für Verbraucherkredite durchführen und müssen dazu zunächst keine persönlichen Daten eingeben. Erst für das individuelle Angebot einer der Partnerbanken sind Details des Antragsstellers notwendig.

Wen sollen Verbraucher nach einem Kredit fragen? Am besten ist es, nicht nur bei einem Anbieter nachzufragen, sondern die Angebote mehrerer zu vergleichen. Foto: Pixabay © stevepb

Onlinekredite oft sehr günstig

ür viele Verbraucher sind Onlinekredite deshalb so interessant, weil sie oft günstiger sind als ein Darlehen, das ein niedergelassener Finanzdienstleister vermittelt. Ein Kreditvertrag muss für eine Bank ausreichend Gewinn abwerfen. Deshalb kalkulieren sie Kosten und Zinsen entsprechend hoch. Zudem haben die Onlineanbieter in der Regel eine andere Unternehmensstruktur und geringere Kosten als die lokal ansässige Bank oder der Finanzdienstleister. Es fallen geringere Personalkosten und auch geringere Gebäudekosten an. Diese Ersparnis geben viele in Form niedriger Kosten und günstiger Zinsen an die Kunden weiter. Das führt am Ende zu günstigeren Konditionen, weshalb der Onlinekredit häufig sehr günstig ist.

Vergleichsportale helfen zusätzlich sparen

Kunden, die direkt über ein Vergleichsportal ihren Kredit beantragen, sparen meist zusätzlich. Sie arbeiten häufig mit mehreren Finanzdienstleistern zusammen. Durch die hohen Vermittlungszahlen bekommen sie dort Sonderkonditionen. Diese geben sie als günstige Zinsen an ihre Kunden weitergeben. Onlinekredite sind schnell und flexibel und darüber hinaus finanziell attraktiver als das Darlehn der lokalen Bank. Vor allem wenn der Kredit eine längere Laufzeit hat, sind Onlinekredite überlegenswert.

Niedrigere Hürden für die Kreditvergabe machen manche Online-Angebote attraktiv. Foto: Pixabay © Tumisu

Niedrige Hürden für Onlinekredite

Zu den finanziellen Vorteilen kommt ein verbraucherfreundliches Vergabeverfahren, das viele Anbieter praktizieren. Die Hürden, einen solchen Kredit beantragen zu können, sind meistens sehr niedrig. Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz in Deutschland gemeldet hat, kann hier einen Kredit beantragen. Wer darüber hinaus über ein regelmäßiges Einkommen verfügt, braucht meist keine anderen Nachweise mehr für den Kreditantrag.

Wenn das Prüfverfahren ein positives Resultat hat, kann der Kunde den endgültigen Antrag meist direkt via Post- oder VideoIdent-Verfahren stellen. Zudem sind nur noch Angaben über die monatlichen Ausgaben und Einnahmen zu machen. Sollten weitere Verbindlichkeiten bestehen, es einen negativen Schufa-Eintrag geben oder wenn der Antragsteller Sicherheiten stellen kann, sollte er dies dem Geldinstitut darlegen.

Gute Chancen auch für Geringverdiener, Azubis oder Studierende

Bei einem Onlineanbieter haben auch Auszubildende, Geringverdiener und Studierende gute Chancen auf eine positive Entscheidung ihres Kreditantrags. Die niedergelassenen Kreditinstitute nehmen eine wesentlich gründlichere Überprüfung vor, bevor sie ein Darlehen gewähren.

Die Bonitätsprüfung beim Onlinekredit

Die Bonitätsprüfung durch ein Kreditinstitut ist in Deutschland vorgeschrieben. Diese Hürde soll nicht nur die Banken vor Kreditausfällen schützen. In erster Linie geht es um Verbraucherschutz und dass sich niemand so einfach hoffnungslos überschuldet. Die Abfrage des Schufa-Scores erfolgt meist digital. Bei der Schufa sind Daten gesammelt, die die wirtschaftlichen Transaktionen der Verbraucher betreffen. Diese Daten können für die Kreditvergabe relevant sein. Dort laufen Daten aus öffentlichen Schuldnerverzeichnissen, von Leasing-, Telekommunikations- und Versanddienstleistern zusammen. Durch das bisherige Zahlungsverhalten ergibt sich ein Schufa-Score, der zwischen 0 und 100 liegt. Je höher dieser Score umso besser ist die Bonität des Kunden .

Der Schufa-Score ist die Grundlage für eine Bonitätsprüfung. Kreditvermittler und Banken führen diese nach der Antragstellung durch. Wer sich bei mehreren Banken informiert, sollte auf unverbindliche Schufa-Anfrage achten, der kein konkreter Kreditantrag zugrunde liegt. Denn jeder tatsächlich beantragte Kredit kann den Schufa-Score negativ beeinflussen.

Kredit trotz negativer Schufa

Viele Anbieter im Internet machen damit Werbung, dass sie einen Kredit vermitteln können, auch wenn die Schufa-Auskunft negativ ausfällt. Bei solchen Versprechen sollten Kunden sehr vorsichtig sein und sie ausschließlich bei einem renommierten Vermittler in Anspruch nehmen. Es gibt einige unseriöse Anbieter, die diesen Service anbieten und dafür unverhältnismäßig hohe Gebühren verlangen.

Tipp: Wer wissen möchte, was über sie oder ihn bei der Schufa gespeichert ist, kann einmal im Jahr eine kostenlose Selbstauskunft anfordern. Manchmal kann es auch vorkommen, dass falsche Informationen gespeichert sind. Diese Daten muss die Schufa auf Antrag des Betroffenen löschen.