Für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 rechnet das Textilunternehmen mit einem Umsatzrückgang von etwa 20 Prozent . „Die Bekleidungsbranche ist von den Folgen der Corona-Krise in besonderer Weise betroffen. Derzeit können wir nicht abschätzen, wann sich der Markt stabilisiert, gehen aber davon aus, dass das Konsumverhalten über mindestens ein Jahr sehr zurückhaltend sein wird“, sagt Gerd Oliver Seidensticker, geschäftsführender Gesellschafter der Seidensticker Group.

Die Zukunft der Unternehmensgruppe solle mittels einer NRW-Landesbürgschaft gesichert werden. Die finanzierenden Banken würden diesen Prozess partnerschaftlich seit Beginn der Corona-Krise unterstützen. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen sehe sich das Unternehmen trotz allem dazu gezwungen, die derzeitige Kostenstruktur in den kommenden Monaten noch einmal konsequent anzupassen. Schon im Februar 2019 hatte das Textilunternehmen den Abbau von 120 Arbeitsplätzen angekündigt , davon 100 am Stammsitz in Bielefeld.

2300 Mitarbeiter weltweit

„Bereits vor Corona haben wir in vielen Bereichen damit begonnen, digitale Prozesse umzusetzen, angefangen bei der Kollektionserstellung bis hin zur Präsentation per virtuellem Showroom. Neben diesen Maßnahmen werden wir auch Serviceleistungen zum Teil outsourcen und uns somit wesentlich schlanker aufstellen“, erklärt Dr. Silvia Bentzinger, CEO der Marke Seidensticker. Insgesamt handele es sich um knapp 60 betriebsbedingte Kündigungen am Standort Bielefeld.

Weltweit beschäftigt die Gruppe nach eigenen Angaben rund 2300 Mitarbeiter. Neben dem Beschaffungsbüro in Hongkong und den vier eigenen Produktionsstätten in Vietnam und Indonesien will Seidensticker für das Headquarter auch zukünftig am Standort Bielefeld festhalten. Der Fokus der Unternehmensgruppe werde weiterhin auf der Marke Seidensticker sowie dem Private Label Geschäft liegen.

„Zwingend notwendig“

Sämtliche Maßnahmen seien dem Betriebsrat bereits vorgestellt worden. Umfängliche Verhandlungen mit diesem und der zuständigen Gewerkschaft seien mit dem gemeinsamen Ziel eines sozialverträglichen Personalabbaus abgeschlossen worden.

„Wir bedauern zutiefst, dass die Geschehnisse der vergangenen Monate diese Maßnahmen unumgänglich machen. Als Familienunternehmen fallen uns diese Entscheidungen besonders schwer – jedoch sind sie zwingend notwendig, um die Zukunft unseres Unternehmens zu sichern“, sagt Frank Seidensticker, geschäftsführender Gesellschafter der Seidensticker Group.