Von sehr mager bis sehr gut

„Es gibt Flächen, auf denen richtig gut geerntet wurde, aber auch Äcker, da fiel die Ernte mehr als mager aus“, sagt der Vorsitzende des Bezirksverbandes OWL, Antonius Tillmann. Ein Grund sei, dass das Frühjahr sehr sonnig und viel zu trocken gewesen sei. „Besonders auf den Böden, die Wasser nicht lange speichern können, wie Böden mit einem hohen Sandanteil oder sehr flachgründige Böden, haben die Pflanzen stark unter dem Wassermangel gelitten und die Seitentriebe reduziert.“ Die wenigen, aber wichtigen, Regenschauer gingen örtlich oft sehr unterschiedlich nieder. Die Ernte:

Getreide/Raps

Ertragseinbußen gab es vor allem bei den frühen Getreidesorten Gerste und Triticale, insbesondere auf den sandigen Böden. Weizen konnte noch von den Juni-Niederschlägen profitieren. Das Resümee der Ernte 2020: gute Erträge mit guten Qualitäten auf guten Standorten sowie geringere Erträge mit kleineren Körnern auf schwächeren Standorten. Weiter fällt der Raps dieses Jahr positiv aus, trotz der Nachtfröste im Frühjahr. „Die Raps-Ernte ist zufriedenstellend“, so Meyer. „Zum Glück hatten wir kein drittes Dürrejahr. Doch in der Hauptwachstumszeit, im Frühling und Frühsommer, war es zu trocken.“

Grünland/Milch

Auch beim Grünland hat die Trockenheit Spuren hinterlassen. „Der Grasaufwuchs ist nicht so ertragreich“, sagt Wilhelm Brüggemeier, Vizepräsident des Verbandes. „Die Futtersituation sieht aber insgesamt etwas entspannter aus als in den vergangenen beiden Dürrejahren.“ Doch das Grundfutter bleibe knapp und teuer, da die Rinder-, Schafe- und Pferdehalter keine Futterreserven mehr hätten, die als Puffer für Notzeiten dienten. Diese seien wegen der letzten beiden trockenen Jahre aufgebraucht. Hinzu komme, dass die Milchpreise nicht kostendeckend seien. Brüggemeier zufolge betragen die Erlöse für ein Kilogramm Milch derzeit 28 bis 34 Cent. „Das ist unterirdisch.“ Ein Problem seien auch Wölfe. Immer häufiger würden Tiere gerissen.

Spargel/Erdbeeren

Die Ernte fiel deutlich geringer aus als 2019 – auch wegen fehlender Erntehelfer. Doch unterm Strich sind die Landwirte in der Coronakrise noch mit einem blauen Auge davongekommen. Die Spargel- und Erdbeerernte war sehr anstrengend. Zwar habe das Wetter in etwa gepasst, doch fehlten anfangs wegen der Corona-Pandemie Erntehelfer. Mit Schließungen der Restaurants sank die Nachfrage. Der direkte Verkauf an Endkunden lief ganz gut, der Verkauf an die Gastronomie kam aber komplett zum Erliegen.

Wald

Hitze und Trockenheit haben den Wald zugesetzt. Ebenso geht der Borkenkäferfraß ungebremst weiter und sorgt für weitere Schadholzmengen und kahle Waldflächen. Sorgen bereiten neben den Fichten auch Buchen. Eine riesige Herausforderung sei und bleibe die Bewältigung der dramatischen Schäden, die Wiederbewaldung und Entwicklung vielfältiger und klimastabiler Mischwälder. Die Großkalamität triffe die Waldbauern hart. Zudem ist sie für den Klima- und Gewässerschutz folgenschwer und verändert das Landschaftsbild. „Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, unseren Wald fit für die Zukunft machen“, meint Tillmann.

Kartoffeln, Mais, Rüben

Für die noch zu ernteten Kulturen Kartoffeln, Mais, Rüben wünschen sich die Landwirte ein Wechsel zwischen Regen und trockenen Abschnitten. Sorgen bereitet auf den leichten Standorten in OWL der Mais, der unter den heißen Temperaturen und Trockenheit gelitten hat. Bei den Kartoffeln hoffen die Landwirte auf eine durchschnittliche Ernte. „Bei den Zuckerrüben sieht es montan nach guten Erträgen und Zuckerwerten aus. Der Regen bisher war passend und ausreichend“, berichtet Vizepräsident Wilhelm Brüggemeier.