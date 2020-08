Moderne Tech-Unternehmen - der Aktienmarkt im Wandel

Streaming statt Fernsehen: der Corona-Profiteur Netflix

Eines der bekanntesten, jungen Tech-Unternehmen der letzten Jahre ist der US-amerikanische Streaming-Dienst Netflix. Nach der Gründung im Jahr 1997 verkaufte das Unternehmen aus Kalifornien zunächst DVDs. 2005 versandte das Unternehmen mit seinem Abo-Modell über eine Million DVDs pro Tag. Ab 2007 erfolgte der Wandel des Unternehmens - vom DVD-Verleih zum Tech-Unternehmen bishin zur Netflix Aktie . Mit der zunehmenden Geschwindigkeit des Internets und stetigen Optimierungen der Plattform gewann Netflix weiter an Kunden, obwohl der DVD-Versand sukzessive zurückging. Mittlerweile ist Netflix mit über 190 Millionen Abonnenten der beliebteste Streaming-Dienst der Welt. Dies schlägt sich im Aktienkurs wieder. Die Netflix-Anteilsscheine waren 2020 über 500 Euro Wert.

Der Home-Office-Trend: Zoom und Teamviewer

Corona-Pandemie und Lockdown beschleunigten zahlreiche Entwicklungen. Ein prägender Wandel ist die zunehmende Arbeit im Home-Office. Für viele Unternehmen könnte sich diese Entwicklung langfristig kostensenkend bemerkbar machen. Die Arbeit in den eigenen vier Wänden führt zu einem geringeren Bedarf an Büroflächen. Während die Vermieter von Gewerbeimmobilien die Verlierer sind, gehören zwei junge Tech-Unternehmen zu den Profiteuren. Das US-amerikanische Unternehmen Zoom und das deutsche Pendant Teamviewer bieten Softwarelösungen für Video-Konferenzen, Fernwartung und den schnellen Datenaustausch an. Die jüngste Entwicklung an den Aktienmärkten spricht für sich. Beide Unternehmen notierten 2020 auf ihrem Allzeithoch. Mit der zunehmenden Digitalisierung scheint ein Ende dieser Entwicklung nicht in Sicht.

Nvidia: Grafikchips für Gaming und AI

Mit Nvidia gibt es in der Chiphersteller-Branche einen neuen Big-Player . Das amerikanische Unternehmen entwickelt Chips und Grafikprozessoren für den Gaming-Bereich. Die steigende Beliebtheit von Video-Gaming erhöht die Nachfrage nach Chips und Prozessoren. Zudem kommen die Chips im Bereich Künstliche Intelligenz und Internet of Things zum Einsatz.

nt Financial: Mega-IPO im Jahr 2020

In naher Zukunft strebt ein weiteres Unternehmen an die Börse. Ant Financial ist eine Tochtergesellschaft des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group . Das Unternehmen gilt als das teuerste Fintech der Welt. Bekanntheit erlangte Ant Financial durch seinen Bezahldienst Alipay mit fast 500 Millionen aktiven Nutzern. Der baldige IPO des jungen Technologie-Unternehmens könnte der größte Börsengang aller Zeiten werden.