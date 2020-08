Schüco streicht mehr als 50 Jobs

Bielefeld/Borgholzhausen (WB). Auch wenn Schüco sein früheres Eloxalwerk in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) nach dem zerstörenden Brand im März 2019 nicht wieder aufbauen wird: Am Standort selbst will der Bielefelder Bauzulieferer festhalten. Allerdings sollen zur Kostensenkung ein Teil der aktuell noch 370 Stellen in den kommenden Jahren abgebaut werden.

Von Bernahrd Hertlein