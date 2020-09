„Die Region gestärkt“

Bielefeld (WB). Nach fast 20 Jahren an der Spitze der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen ist Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff (64) am Montag im Beisein hochrangiger Politiker, zahlreicher Unternehmer, Weggefährten und Freunde in den Ruhestand verabschiedet worden. Corona-bedingt fand die Feierstunde nicht in der Kammer selbst statt, sondern in der mehr Platz bietenden Stadthalle Bielefeld.

Von Paul Edgar Fels