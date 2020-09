Der Rückgang ist prozentual der größte unter den sechs Regionalflughäfen in NRW. Durchschnittlich betrug das Minus im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat 73,3 Prozent auf 640.600. In Münster/Osnabrück sank die Passagierzahl um 71,3 Prozent.

Unterdessen kündigte Europas größter Billigflieger Ryanair an, er werde sich vom Düsseldorfer Flughafen zurückziehen. Die Basis am größten NRW-Airport soll geschlossen werden, mehr als 200 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Ryanair fliegt nach Angaben des Airports bisher rund 20 Ziele an.