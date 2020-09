„Stahl für einen Eiffelturm“

Bielefeld/Harsewinkel/Stemwede (WB). Viele kleine Mengen führen am Ende auch zu einem ansehnlichen Berg an recycelbarem Stahl. „Durch die Aufbereitung alter Kupplungskomponenten im Bielefelder Werk des Autozulieferers ZF wird jährlich so viel Stahl zur Wiederverwendung gebracht, dass man damit einen zweiten Pariser Eiffelturm bauen könnte“, erklärte am Freitag Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und Leiter der Jury für den ostwestfälischen Nachhaltigkeitspreis. Um die Kreislaufwirtschaft in der Automobilbranche weiter zu bringen, entwickele ZF inzwischen ein ähnliches System auch für Elektro-Komponenten.

Von Bernhard Hertlein