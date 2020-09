Wo sonst Männer regieren

Titzrath ist seit 2017 Chefin im Hamburger Hafen. Nach ihrem betriebswirtschaftlichen Studium an der Ruhr-Universität startete die geborene Essenerin ihre berufliche Karriere 1991 bei der Daimler AG und damit in der Autobranche, in der, so Detmers, nach wie vor insbesondere Männer das Sagen haben. In den elf Jahren, die sie für Daimler vor allem im Vertrieb arbeitete, übernahm die Preisträgerin des Jahres 2020 vor allem Aufgaben im Ausland. Titzrath war Geschäftsführerin bei Mercedes-Benz Credit in Kanada, Mitglied der nordamerikanischen Geschäftsführung von Daimler-Benz InterServices und kaufmännische Leiterin des Mercedes-Benz-Werks in der spanischen Stadt Vitoria. Vorstandserfahrung sammelte sie als Vertriebsverantwortliche für die Busse von Daimler.

Von der Autobranche wechselte Titzrath 2012 als Personalchefin in den Vorstand der Deutschen Post DHL und von dort an die Spitze der Betreibergesellschaft für den Hamburger Hafen, die an der Börse notiert ist, aber zu 68,4 Prozent der Hansestadt gehört. Ihre drei Vorstandskollegen sind männlich. Unter ihrer Führung stiegen Umsatz und Gewinn. Derzeit kämpft die gesamte Branche mit den Folgen des Lockdowns in vielen Ländern infolge der Pandemie.

Bisherige Preisträgerinnen

Titzrath ist die 19. Preisträgerin, die von Mestemacher ausgezeichnet wird. Die erste war 2002 Dagmar Bollin-Flade, geschäftsführende Gesellschafterin einer Armaturenfabrik. Es folgten unter anderem Regine Stachelhaus (Eon, 2005), Margret Suckale (BASF, 2008), Sigrid Evelyn Nikuta (BVG, heute Bahn, 2012) und Anke Schäferkordt (RTL, 2014). Im vergangenen Jahr erhielt den Preis BMW-Vorstandsmitglied Milagros Caiña Carreiro-Andree.