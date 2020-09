Wie berechne ich meinen Gasverbrauch?

Ihren durchschnittlichen Verbrauch zu ermitteln kann sich in finanzieller Hinsicht lohnen, nämlich dann, wenn Sie Angebote verschiedener Anbieter miteinander vergleichen wollen. Auf lange Sicht lassen sich mit einem günstigeren Anbieter überschüssige Kosten vermeiden.

Gasverbrauch in kWh und Kubikmeter: Das ist der Unterschied

Jeder, der sich seine jährliche Gasrechnung schon einmal genauer angeschaut hat, hat sicherlich festgestellt, dass der Verbrauch auf der Rechnung in Kilowattstunden angegeben wird. Auf dem Gaszähler im Keller ist der Verbrauch hingegen in Kubikmeter abzulesen. Dies hat einen einfachen Grund: Gasanbieter berechnen den Preis anhand des eigentlichen Energiewerts vom Gas. Die Qualität des bezogenen Gases spielt dabei eine wesentliche Rolle. Qualitativ hochwertigeres Gas hat einen deutlich höheren Energiegehalt.

Umrechnung von Kubikmeter in kWh

Wenn Sie Ihren durchschnittlichen Gasverbrauch selbst berechnen möchten, müssen Sie dafür lediglich in den Keller gehen und den Verbrauch in Kubikmeter vom Gaszähler ablesen. Zusätzlich zum Verbrauch in Kubikmeter benötigen Sie den Brennwert und die Zustandszahl des Gases. Diese Werte können Sie Ihrer Gasrechnung entnehmen. Haben Sie diese drei Werte zur Hand, lässt sich der Verbrauch in kWh mit einer einfachen Formel berechnen:

Kubikmeter x Brennwert x Zustandszahl = Kilowattstunden

Wenn Sie keine Gasrechnung haben, aus der Sie den Brennwert und die Zustandszahl entnehmen können, reicht auch Ihre Postleitzahl und die Wohnfläche aus. Brennwert und Zustandszahl sind in Deutschland regional festgelegt.

Im Internet finden sich zahlreiche Online-Rechner, mit denen Sie anhand Ihrer Wohnfläche den ungefähren Verbrauch ermitteln können. Wenn Sie die eben genannten Daten gerade nicht zur Hand haben, können Sie sich am Durchschnittsverbrauch anderer Haushalte orientieren. Eine 50 Quadratmeter große Wohnung hat in Deutschland einen durchschnittlichen Verbrauch von rund 5.000 kWh pro Jahr. Bei einer größeren Wohnung von ca. 180 Quadratmetern Wohnfläche verbraucht ein deutscher Haushalt rund 20.000 kWh pro Jahr.

Was bedeuten Brennwert und Zustandszahl?

Je nach Druck und Temperatur verändert sich das Volumen von Gas. Wenn das Gas beim Endkunden ausgeliefert wird, hat es in der Regel ein anderes Volumen als zum Zeitpunkt der Förderung. Die Zustandszahl gibt Auskunft darüber, wie sich das Volumen im Normzustand im Vergleich zum Betriebszustand verändert.

Der Brennwert gibt Auskunft über den Energiegehalt des Gases. In Deutschland unterscheiden Gasanbieter zwischen L-Gas und H-Gas. L-Gas hat einen niedrigeren Brennwert und darum auch eine geringere Energiedichte. Das hochwertige H-Gas besitzt hingegen wesentlich mehr Energie. Zu erkennen ist dies am höheren Brennwert.

Diese Unterscheidung zwischen den verschiedenen Sorten ist notwendig, weil Kunden, die energieärmeres L-Gas beziehen, ansonsten ständige höhere Verbrauchskosten zu bezahlen hätten.

So berechnen Sie Ihre Gaskosten

Nachdem Sie Ihren Verbrauch von Kubikmeter in Kilowattstunden umgerechnet haben, können Sie mit diesem Wert den Jahresverbrauch und den monatlichen Durchschnittsverbrauch berechnen. Dazu müssen Sie den Verbrauch in kWh einfach mit Ihrem vertraglich festgelegten Preis pro kWh multiplizieren.

Es empfiehlt sich, die Kosten auf Basis vom Jahresverbrauch zu berechnen. Der monatliche Verbrauch unterliegt aufgrund der Jahreszeiten starken Schwankungen.

Den durchschnittlichen Verbrauch pro Monat erhalten Sie, indem Sie den Jahresverbrauch durch zwölf teilen. Daraus können Sie errechnen, wie viel Sie in Zukunft jeden Monat für den Gasverbrauch zu bezahlen haben.

Der Erdgasverbrauch der Deutschen

Laut Statista ist der Verbrauch von Erdgas in Deutschland auf einem hohen Niveau. In den letzten 40 Jahren ist der Verbrauch stufenweise gestiegen. Mittlerweile handelt es sich jährlich um einen Gesamtverbrauch von rund 89 Milliarden Kubikmeter Erdgas.

Im globalen Maßstab ist Deutschland weltweit der zweitgrößte Importeur von Erdgas. Auf Platz eins befindet sich China. Dass wir so viel Erdgas importieren müssen, liegt daran, dass Erdgas zur Energiegewinnung in Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Allerdings begibt sich Deutschland damit in eine Position der starken Abhängigkeit. Dies ist unter anderem am derzeitigen Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee zwischen Deutschland und Russland zu erkennen.

In Zukunft wird es immer modernere Technologien geben, die den Energieverbrauch weiter reduzieren. Hinzu kommt außerdem die immer stärker werdende Nutzung von erneuerbaren Energien . Solarenergie und Windkraft sind weiterhin auf dem Vormarsch. Diese Umstände wirken dem Abhängigkeitsverhältnis, in dem wir uns derzeit befinden, entgegen.