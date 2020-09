65 Jobs in Herford betroffen – Logistik wird nach Polen verlagert

Herford (WB). Der Arbeitsplatzabbau in der ostwestfälisch-lippischen Modeindustrie setzt sich fort. Am Dienstag gab die Herforder Ahlers AG bekannt, dass sie 80 Stellen streichen wird. 65 Arbeitsplätze entfallen davon auf den Standort des Unternehmens in Herford.