Tönnies-Partner im Visier

Ermittlungen nach Razzia – Fleischkonzern will Branchentarifvertrag

Rheda-Wiedenbrück/Weißenfels (WB). Nach der Razzia gegen zwei Leiharbeitsfirmen wegen des Verdachts der illegalen Einschleusung und Beschäftigung von Arbeitern in der Fleischbranche werten die Ermittler die am Mittwoch sichergestellten Beweismittel aus. Mindestens 82 Menschen aus Nicht-EU-Staaten wie der Ukraine, Belarus, dem Kosovo und Georgien sollen mithilfe gefälschter Papiere oder als Scheinstudenten nach Deutschland gebracht worden sein. Womöglich sind einige im Tönnies-Schlachthof in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) eingesetzt worden.