Auf dem Weg zur Wirtschaft 4.0

Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen lebt von ihren kleinen und mittleren Unternehmen: Rund 755.000 solcher KMU gibt es im Land, sie machen 99,5 Prozent aller nordrhein-westfälischen Unternehmen aus. Die enorme wirtschaftliche Bedeutung macht es umso wichtiger, den Mittelstand im Bereich Digitalisierung in eine zukunftsfähige Wettbewerbsposition zu bringen, national wie international. Wie weit ist der NRW-Mittelstand auf seinem Weg zur Wirtschaft 4.0 bereits?

NRW digital: Der Stand der Dinge

Digitalisierung und digitalisierte Arbeitsprozesse spielen heutzutage für alle Unternehmen eine Rolle, unabhängig von ihrer Größe. Die ist aber wiederum ein Faktor, der über den Digitalisierungsgrad im Einzelfall entscheidet.

Untersucht wurden für den Digitalisierungsindex der nordrhein-westfälischen KMU verschiedene Branchen: Firmen aus Industrie, Handwerk und industrienahen Dienstleistungen – inklusive der Logistikbranche – mit 20 bis 499 Mitarbeitern wurden im Rahmen der Studie erfasst und auf den jeweiligen Digitalisierungsstand geprüft.

Abgefragt wurden die wesentlichen Dimensionen der Digitalisierung, zu den einzelnen Kernbereiche war außerdem immer eine Selbsteinschätzung gefordert. Die Kategorien des Fragebogens schlüsselten sich wie folgt auf:

Fragen zur IT-Infrastruktur umfassten die vorhandene Ausstattung und Struktur, die Datenverarbeitung und -nutzung sowie das Thema IT-Sicherheit.

Bei Fragen zur Wertschöpfung ging es um Einkauf und interne Logistik, Leistungserstellung, Marketing und Vertrieb, Produkte und Leistungen sowie die Industrie 4.0-Technologien, die bereits im Einsatz sind.

Fragen zu Management, HR und Innovation drehten sich um bestehende Strategien, personelle Zuordnungen und Verantwortungsbereiche, die digitale Zusammenarbeit sowie die Qualifizierung im Bereich Digitalisierung innerhalb des Unternehmens.

Ziel des Digitalisierungsindexes ist eine Aufnahme des Ist-Zustandes in den einzelnen Kernbereichen. Dieser wiederum lässt Vergleiche auf mehreren Ebenen zu: Wie verhält sich der Digitalisierungsstand größerer Unternehmen zu kleineren? Wo liegen Unterschiede zwischen den Branchen oder den Wirtschaftsregionen?

Potenziale und ausgelassene Chancen: Nachholbedarf bei der Digitalisierung

Zugleich lässt sich aus den Ergebnissen eine erste Antwort auf die wichtigste Frage ableiten: Wo müssen die KMU in NRW ihre Bemühungen beim Thema Digitalisierung noch intensivieren?

Selbst an Standorten für Unternehmen wie Duisburg braucht es stärkere Bemühungen um die digitale Infrastruktur, um weiterhin attraktiv zu bleiben. Foto: saiko3p

Der Index legt dabei die Stärken und Schwächen des Mittelstands offen, die nicht nur branchenintern und -übergreifend vergleichen werden können, sondern vor allem mit der eigenen Einschätzung der digitalen Kompetenzen. Dies bleibt ein wichtiger Faktor, um bislang ungenutzte Potenziale erkennen und entsprechende Investitionen nachholen zu können.

Digitalisierung als Kostenfaktor

Hierin liegt tatsächlich eines der größten Probleme für mittelständische Unternehmen: Die Kosten sind für ein Fünftel der Mittelständler ein Grund, der gegen die Ausweitung der Digitalisierung spricht. Ähnlich groß ist der Anteil derer, die – auch verglichen mit den notwendigen Ausgaben – keinen entscheidenden Nutzen im digitalen Wandel erkennen.

Als Ursache hierfür wird die zeitliche Perspektive von den Machern der Studie angeführt. Der finanzielle Aufwand bedeutet im Tagesgeschäft zusätzlichen Druck bis hin zur Sorge um den Fortbestand des Unternehmens. Erwartet werden deshalb schnelle Effekte des Wandels, eine langfristig angelegte Strategie gibt es hingegen nicht. Die wird zudem durch zwei weitere wichtige Gründe erschwert:

Nach eigener Einschätzung fehlt in vielen mittelständischen Betrieben der Überblick über die Möglichkeiten, die sich im Rahmen der Digitalisierung für das eigene Geschäft ergeben. Das gaben immerhin 12 Prozent der Befragten als Grund gegen die Digitalisierung an.

Dazu kommt der Mangel an Fachkräften, die den digitalen Wandel vorantreiben könnten. In diesem Punkt treffen die Arbeitsmarktlage sowie die Notwendigkeit zu personellen und finanziellen Personen zusammen. Für 11,2 Prozent der Unternehmen spricht das gegen ein größeres Engagement für die Digitalisierung.

Dabei denkt nur ein Bruchteil der Mittelständler, bereits über einen sehr hohen Digitalisierungsstand zu verfügen. Am ehesten glauben das Unternehmen aus dem Bereich industrienaher Dienstleistungen (10 Prozent), mit weitem Vorsprung vor den Vertretern der übrigen Branchen. Die ordnen ihre digitalen Fähigkeiten vorwiegend im Mittelfeld ein, im Durchschnitt sind rund 45 Prozent der Unternehmen aus allen vier befragten Branchen der Ansicht, mittelmäßig digitalisiert zu sein.

Den größten Nachholbedarf hat nach eigener Einschätzung die Logistikbranche. Hier hält ein Drittel der Betriebe den bisherigen Digitalisierungsstand für niedrig beziehungsweise sehr niedrig. Ein ähnliches Bild zeichnet daneben nur die mittelständische Industrie. Beim Handwerk gilt das nur für rund jedes fünfte Unternehmen, bei den industrienahen Dienstleistungen sogar weniger.

Verbesserungspotenziale gibt branchenübergreifend im Mittelstand von NRW, die Einschätzungen der Unternehmen gehen aber auseinander. Foto: industrieblick

Selbsteinschätzung im Mittelstand mit großen Unterschieden

Insgesamt fällt die Selbsteinschätzung der Branchen also sehr unterschiedlich aus. Positiv ist dabei der hohe Anteil an Unternehmen, die zu einer solchen überhaupt in der Lage sind. Schwieriger wird es, wenn es um den Vergleich zum Wettbewerb geht.

Denn hierbei können nur wenige Betriebe eine Aussage zum eigenen Digitalisierungsstand im Vergleich zum Wettbewerb machen, die größten Schwierigkeiten haben hier Firmen aus dem Bereich der industrienahen Dienstleistungen (keine Aussagen von jedem zehnten Unternehmen). Prinzipiell sehen sich die Branchen gleichauf oder sogar vor der Konkurrenz.

Der Vergleich mit dem Wettbewerb

Die augenscheinlichste Ausnahme stellen in diesem Zusammenhang Industriebetriebe dar. Von diesen glauben knapp 56 Prozent, mit ihrem Digitalisierungsstand hinter dem Wettbewerb zu liegen. Interessant außerdem die Einschätzung der Logistikunternehmen: Während diese sich selbst als eher mittelmäßig in digitalen Angelegenheiten beurteilen, denkt ein ebenso großer Anteil (in beiden Fällen 45,5 Prozent), in dieser Hinsicht vor der Konkurrenz zu rangieren.

Diesen Vorteil sehen die meisten der Befragten aus dem Logistikbereich in der technischen Ausstattung: IT-Ausstattung und Hardware schätzen 44,4 Prozent der Logistiker besser ein als bei der Konkurrenz, Industrie und industrienahe Dienstleister sind in dieser Hinsicht etwas zurückhaltender (30 beziehungsweise 28,3 Prozent), im Handwerk glaubt nur jedes fünfte Unternehmen an einen Vorsprung im technischen Bereich.

Den sehen handwerkliche Betriebe wiederum bei ihren Prozessen und ihrer Wertschöpfung, ähnlich wie Unternehmen aus der Wirtschaft (45 beziehungsweise 37,7 Prozent). In der Gesamtschau gehen die Einschätzungen der einzelnen Branchen aber auch in dieser Frage teils deutlich auseinander. Branchenübergreifend liegen die Unternehmen beim Know-how und der Mitarbeiterqualifikation noch am dichtesten beieinander, mit dem Handwerk (15 Prozent) als einziger auffälliger Ausnahme von der durchschnittlichen Beurteilung.

Wie lassen sich beispielsweise digitale Arbeitsprozesse im eigenen Unternehmen integrieren und welche Voraussetzungen müssen dazu geschaffen werden? Foto: guruXOX

Wie liegen die Prioritäten bei Investitionen in die Digitalisierung?

Das gilt auch für Investitionen in diesem Bereich. Mit Ausnahme der Logistikbranche, in der keines der befragten Unternehmen eine klare Aussage zu Investitionsplänen treffen konnte, plant durchschnittlich nur jedes fünfte Unternehmen an diesen Stellen zu investieren: Im Handwerk sind es 19,2 Prozent, bei den industrienahen Dienstleistungen 18,2 Prozent, in der Industrie 20,2 Prozent. Damit ist Know-how aber zugleich der Bereich, dem insgesamt am wenigsten Bedeutung beigemessen wird.

Angesichts der durchschnittlichen Indexwerte etwa für Qualifizierung (2,48 Punkte), digitale Zusammenarbeit (2,40 Punkte) oder Strategie (3,94 Punkte) ist das verwunderlich, denn sie liegen alle unter dem Gesamt-Mittelwert von 4,10 Punkten. Die Macher der Studie verweisen in diesem Zusammenhang jedoch darauf, dass die Strategieentwicklung in mittelständischen Betrieben häufig durch die Unternehmer selbst durchgeführt wird – das würde den geringeren Investitionsbedarf in diesem Teilbereich erklären.

Anders verhält es sich jedoch mit dem Know-how für die Mitarbeiter. Obwohl in diesem Bereich also – und zwar branchenübergreifend – durchaus ungenutzte Potenziale vorhanden sind, geht die Tendenz eher dahin, in bereits verhältnismäßig starke Kernbereiche zu investieren. Dazu gehören etwa die IT-Sicherheit (7,56 Punkte), die Datenverarbeitung (5,82 Punkte) und die IT-Ausstattung (4,69 Punkte).

Hier sehen vor allem Logistikunternehmen und industrienahe Dienstleister recht hohen Investitionsbedarf (20,2 beziehungsweise 20,6 Prozent). Immerhin: Mit 17,9 Prozent liegt zumindest für die Logistikbranche der Investitionsbedarf für Personal, Qualifizierung, Steuerung und Zusammenarbeit auf einem ähnlichen hohen Niveau.

Positive Einschätzung zu Möglichkeiten der Digitalisierung

Obwohl die Entwicklung in Sachen Industrie 4.0 und digitaler Mittelstand verbesserungswürdig und schneller vorangehen könnte , schätzen sich die befragten Unternehmen aus NRW grundsätzlich positiv ein, wenn es um den Wissensstand über die Möglichkeiten für sie und innerhalb ihrer Branche geht.

Vor allem in den Regionen von NRW, in denen sich das wirtschaftliche Umfeld stark wandelt, bietet die Digitalisierung zahlreiche positive Impulse. Foto: Marcus Retkowietz

Im Bereich der industrienahen Dienstleistungen liegt der Anteil derer, die sich gut oder sogar sehr gut informiert fühlen, bei annähernd 60 Prozent. Die übrigen Branchen liegen immer noch bei durchschnittlich knapp über 40 Prozent. Ähnlich groß ist in allen Branchen aber Anteil an Unternehmen, die ihre Kenntnisse nicht recht einschätzen können und sich nur teilweise für ausreichend informiert halten. In der Logistik ist mit 9,1 Prozent zudem die Quote an schlecht informierten Betrieben recht groß.

Überhaupt kann das Ergebnis der Umfrage nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anteil von Unternehmen, deren Informationsstand deutlich besser sein könnte, immer noch recht groß ist. Nachholbedarf besteht angesichts der ausbaufähigen Indexwerte in nahezu allen Bereichen. Entsprechend wichtig wäre es für die Unternehmen, sich eingehender mit der Digitalisierungsthematik auseinanderzusetzen.

Nachholbedarf für die Industrie 4.0

Das gilt selbst für Bereiche, in denen die bisherige Entwicklung vergleichsweise gute Ergebnisse erzeugt hat. Denn selbst die Basics verändern sich ständig im Zuge des Fortschritts. Zu berücksichtigen ist etwa bei der IT-Infrastruktur, dass diese einem steten und vor allem schnellen Wandel unterworfen ist. Da sie gleichzeitig einer der zentralen Faktoren für den weitergehenden digitalen Wandel in Unternehmen ist – unabhängig von der jeweiligen Branche – sollte ihr Auf- und Ausbau nicht unterschätzt werden.

Dabei geht es nicht allein um die technische Ausstattung mit leistungsfähiger Hardware, da es hierfür bereits andere Lösungen im Bereich Cloud Computing gibt. Netzwerkmanagement ist zugleich immer eine Frage der Tools und wie diese eingesetzt werden.

Foto: Windows Server

Der Windows Server 2016/2019 von Microsoft beispielsweise ist eine weitverbreitete Anwendung für die Netzwerkverwaltung, der darauf basierende Windows Admin Server kann sein volles Potenzial als Management-Tool erst ausspielen, wenn sich die Nutzer mit seinen verschiedenen Features auskennen und diese in die alltäglichen Arbeitsprozesse des Unternehmens integrieren können. Der verbesserte Wissensstand ist überhaupt eine Notwendigkeit, um aus der Digitalisierung einen konkreten Nutzen für die individuellen Belange des Betriebs ziehen zu können – und zwar in allen Kernbereichen.

Die Möglichkeiten für eine bessere Qualifizierung im Unternehmen sind jedenfalls, vor allem Netzwerkpartner können in dieser Hinsicht kompetente Unterstützung bieten. Der Digitalisierungsindex zeigt jedoch, dass Kooperationen nur bedingt zu den digitalen Strategien des NRW-Mittelstands gehören.

Rund 30 Prozent der KMU unterhalten gar keine Partnerschaften mit Netzwerkpartnern, ansonsten werden bevorzugt die Verbände (15,4 Prozent), die Industrie- und Handelskammern (14,2 Prozent) und Branchennetzwerke (14,4 Prozent) genutzt. Wenn Unterstützung gesucht wird, dann in unterschiedlichen Richtungen, also auch bei Wirtschaftskreisen, Hochschulen etc.

Unterstützung für den digitalen Mittelstand

Die Landesregierung ist sich des Stellenwerts der KMU durchaus bewusst. Die Wirtschaft nimmt daher einen zentralen Platz in den Digitalisierungsstrategien für NRW ein. Verschiedene Programme, Initiativen und Institutionen bieten den mittelständischen Unternehmen Hilfe und Förderung für sämtliche Belange der Digitalisierung.

Der Fortschrittsbericht der Landesregierung vermittelt ein umfassendes Bild der Maßnahmen, die bislang bereits auf den Weg gebracht oder abgeschlossen wurden beziehungsweise die noch geplant sind. Zum Projekt „NRW 4.0“ gehört etwa der flächendeckende Breitbandausbau, der mit seinen unterschiedlichen Programmen für den Zeitraum 2016 bis 2018 auf ein Fördervolumen von geschätzt rund 500 Millionen Euro kommt. Da von der Landesregierung jeder Antrag auf kommunaler Ebene, der vom Bund bewilligt wurde, kofinanziert wird, liegt die Summe insgesamt tatsächlich noch höher.

Mit dem Förderwettbewerb „5G.NRW“ werden darüber hinaus die Möglichkeiten von 5G-Netzen erprobt. Im September diesen Jahres ging das Programm in seine zweite Runde, von den vorgestellten Projekten der ersten Runde erhalten dreizehn Vorhaben Fördermittel. Insgesamt wendet das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie rund 26 Millionen Euro auf, um die verschiedenenLeuchtturmprojekte zu unterstützen.

Die Förderprogramme des Landes richten sich nicht nur auf den technologischen Fortschritt, sondern erleichtern auch die Vernetzung wichtiger Akteure. Foto: jh-photo.de

Initiative „Digitale Wirtschaft NRW“

Um den digitalen Wandel auf wirtschaftlicher Ebene voranzutreiben, hat die Landesregierung bereits 2015 eine Strategie für die Digitale Wirtschaft erarbeitet. Sie fließt in die Initiative „Digitale Wirtschaft NRW“ (DWNRW) ein, die sich schwerpunktmäßig auf drei Bereiche konzentriert:

Unterstützung bei der digitalen Transformation für Industrie und Mittelstand,

Förderung digitaler Innovationen über Start-ups,

Verbindung von Industrie, Mittelstand und Start-ups, um Synergieeffekte für digitale Geschäftsprozesse und -modelle zu schaffen.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden sechs Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu zählen etwa die fünf DWNRW Hubs, also regionale Zentren, die als Anlaufstellen für die Organisation von möglichen Kooperationen zwischen jungen Unternehmen, Industrie und Mittelstand fungieren sollen. Die weiteren Maßnahmen sollen für verbesserte Rahmenbedingungen sorgen:

Die DWNRW Networks bieten Unterstützung, um die Unternehmen und Akteure besser zu vernetzen.

DWNRW FirstFair richtet sich in erster Linie an Start-ups, die auf diesem Wege Hilfe für erste Messeauftritte erhalten können.

DWNRW Summit wurde als jährlich stattfindender Kongress eingeführt, auf dem sich die Akteure austauschen und gemeinsam neue Ideen entwickeln können.

DWNRW SeedCap wird von der NRW.BANK getragen, die im Rahmen dieses Programms unter anderem das Startkapital für digitale Gründungen zur Verfügung stellt.

Als sechste Maßnahme wurden die DWNRW Fonds2Fonds eingerichtet. Sie erlaubt der NRW-BANK Venture Capital-Investitionen über Co-Investments, die für die Entwicklungsphasen nach der Start-up-Gründung benötigt werden. Die Gelder fließen dazu in lokale, regionale oder überregionale Venture Capital-Fonds.

Flankiert werden diese Schwerpunktmaßnahmen durch die „HochschulStart-up.NRW“-Initiative, die ebenfalls seit 2015 besteht. Hierfür haben die Ministerien für Innovation, Wissenschaft und Forschung sowie für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk bis 2020 rund 70 Millionen Euro bereitgestellt.

Mit diesen Geldern können Patente, Kooperationen und Gründungen von, für und zwischen technologie- und wissensbasierten Unternehmen gefördert werden. Die Mittel kommen dabei sowohl den Hochschulen und Forschungseinrichtungen als auch mittelständischen Unternehmen und Start-ups zugute.

Mehr Dialog, mehr Digitalisierung

Um die Digitalisierung für die Arbeitswelt besser nutzbar zu machen, hat das Arbeitsministerium Nordrhein-Westfalen einen ergebnisoffenen Dialogprozess gestartet . Dieser soll auf verschiedenen Ebenen und Kanälen Ideen sammeln, entwickeln und für die Praxis vorbereiten.

Auf regionaler Ebene sollen Ideenlabore den gewünschten Austausch von Wissen und Ideen vorantreiben. Sie dienen gleichzeitig als Anlauf- und Ausgangspunkte für die Vernetzung von Akteuren in den jeweiligen Regionen des Landes. Insgesamt soll der Dialogprozess dabei helfen, dass

Unternehmen die Potenziale der Digitalisierung erkennen und für sich nutzen können;

Führungskräfte sowie Mitarbeiter sich für die Digitalisierung begeistern;

alle Menschen am digitalen Wandel teilhaben;

NRW als Arbeitgeber und Region attraktiv bleibt;

die richtigen Kompetenzen erkannt und gefördert werden, etwa im Rahmen von Aus- und Weiterbildungen

Was sich aus diesen Kernelementen bereits herauslesen lässt und was durch die bisherigen Erfahrungen aus dem Dialogprozess bestätigt worden ist: Qualifizierung ist ein Schlüsselfaktor, um die Industrie 4.0 im betrieblichen Alltag umsetzen zu können. Die Schwierigkeit besteht allerdings oft darin, passende Formate zu finden, mit denen Unternehmen an relevante Informationen kommen.

Forschungsinstitute wie die RWTH Aachen, Ideenlabore und Kompetenzzentren sind wichtige Partner für die Förderung des digitalen Mittelstands. Foto: Simon

Netzwerken für die Digitalisierung des Mittelstands

Mit einer verbesserten Infrastruktur für die Überbetrieblichen Bildungsstätten von Handwerk und Industrie soll das zukünftig einfacher werden. Weitere Beiträge sind der Bildungsscheck NRW sowie die Potenzialberatung für kleine und mittelständische Unternehmen. Damit ist allerdings noch nicht das Problem gelöst, dass ein Drittel der KMU in NRW keine Kooperationen mit Netzwerkpartnern unterhält, die nicht zuletzt beim Qualifizierungsthema helfen könnten.

Vor allem die eigens für sämtliche Fragen rund um die Digitalisierung eingerichteten Kompetenzzentren für den Mittelstand 4.0 werden von den Unternehmen als Ansprechpartner noch zu wenig genutzt. Das zumindest zeigt das Ergebnis des Digitalisierungsindexes, wo die bundesweit angesiedelten Zentren mit lediglich knapp 5 Prozent zu den am wenigsten beachteten Netzwerkpartnern zählen.

Auch in dieser Hinsicht bleiben also Potenziale im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Mittelstands noch ungenutzt – dabei gehört etwa das Kompetenzzentrum Dortmund zu einem weitreichenden Netzwerk, dem Forschungsinstitute und Wirtschaftsstandorte angehören. Die Möglichkeiten bestehen also durchaus, gemeinsam wichtige Schritte zum Mittelstand 4.0 zu gehen.