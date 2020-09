Kontrolle nur alle 36 Jahre

Selbst so große Betriebe wie Tönnies in Rheda-Wiedenbrück würden „unter normalen Umständen nur alle paar Monate oder gar Jahre von der Arbeitsschutzverwaltung überprüft”, schreibt Laumann auf eine Anfrage der Grünen, warum die Arbeitsschutzmängel bei Tönnies nicht schneller festgestellt worden sei.

Überwachung der Fleischindustrie ein „gewaltiger Kraftakt“

Zwar sei die Behörde am 20. Juli 2020 angewiesen worden, eine Dauerüberwachung der Fleischindustrie in NRW durchzuführen. Dies sei aber ein „gewaltiger Kraftakt“, der ein Viertel des Personals binde und daher in der jetzigen Personalsituation nicht dauerhaft etabliert werden könne, so der Minister.

In Bezug auf Tönnies berichtet Laumann, dass dort im Herbst 2019 eine Kontrolle durchgeführt worden sei. Priorität hätten die Arbeitszeiterfassung und arbeitsmedizinische Vorsorge gehabt. Festgestellte Mängel seien abgestellt worden.

NRW-Minister Karl-Josef Laumann Foto: dpa

Das gelte auch für die zwei im Mai 2020 von Arbeitsschützern der Bezirksregierung durchgeführte Hygienekontrollen. Eine umfangreiche Prüfung des überarbeiteten Hygienekonzepts von Tönnies fand, wie berichtet, vor dem Wiederanlaufen der Produktion Anfang Juli 2020 statt.

Vorwürfe etwa seitens des Koblenzer Arbeitsrechtsexperten Prof. Stefan Sell, der die fehlenden Arbeitsschutzkontrollen als „Staatsversagen” bezeichnet hat, nennt Laumann „wenig hilfreich”. Der CDU-Politiker kündigt an, er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass die Arbeitsschutzverwaltung Schritt für Schritt personell besser ausgestattet werde.