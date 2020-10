Richter verbieten Sonntagsöffnung

Da an der Rechtmäßigkeit dessen, was das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium beschlossen habe, erhebliche Zweifel bestünden, sei davon auszugehen, dass dieser Teil der Verordnung nach nochmaliger rechtlicher Prüfung durch die Landesregierung aufgehoben werde. Und wenn nicht sei ernsthaft damit zu rechnen, dass sie in einem etwaigen gerichtlichen Verfahren außer Vollzug gesetzt werde, heißt es in dem Urteil.

Dass es zu dem erwähnten gerichtlichen Verfahren kommen wird, ist sehr wahrscheinlich. Auf Nachfrage erklärte Nils Böhke, Gewerkschaftssekretär für den Sachbereich Handel bei Verdi in Nordrhein-Westfalen, die rechtliche Prüfung der Erlaubnis verkaufsoffener Sonntage durch die Corona-Schutzverordnung sei zwar intern noch nicht abgeschlossen. Inhaltlich habe sich aber an der Ablehnung nichts geändert. Verdi bestreitet, dass die Ansteckungsgefahr im Weihnachtsgeschäft durch die Hinzunahme von Sonntagsverkäufen verringert werde. Vielmehr würde sie verschärft, weil ein weiterer Tag hinzukomme. Es gebe an den Werktagen genug Gelegenheit, zum Einkauf.

Richter: Sonntagsöffnung nur bei konkretem Anlass

Die Stadt Gütersloh hatte sich bei der Erlaubnis für drei verkaufsoffene Sonntage in der Stadt bis Jahresende auf einen Erlass von NRW-Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart vom 9. Juli 2020 bezogen. Darin waren unter Hinweis auf die einschneidenden Folgen der Pandemie für den stationären Einzelhandel bis zu vier verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr erlaubt worden. Ein konkreter Anlass wie zum Beispiel ein Volksfest sollte nicht erforderlich sein.

Dagegen klagte Verdi beim OVG mit Erfolg. Die Erlaubnis für drei verkaufsoffene Sonntage am 4. Oktober, 8. November und 6. Dezember wurde gekippt – wie zuvor schon in einigen anderen nordrhein-westfälischen Kommunen, darunter Lemgo, Bad Salzuflen, Bad Oeynhausen, Lage und Bünde. Der Versuch, diesen Beschluss durch einstweilige Anordnung rückgängig machen zu lassen, scheiterte jetzt. Die grundgesetzlich geschützte Sonntagsruhe habe Vorrang, erklärte das OVG. Auch das Argument, dass der Gütersloher Einzelhandel durch die Einschränkungen nach dem Coronaausbruch im Schlachthof Tönnies besonders betroffen sei, lassen die Richter in ihrem Urteil nicht gelten.