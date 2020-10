Agrarland immer teurer

Die deutliche Preissteigerung hat mehreren Ursachen. So verschlingt die Ausweitung von Neubaugebieten extrem viel Fläche. Auch die Modernisierung und der Ausbau von Straßen und Bahnstrecken lässt das Angebot an landwirtschaftlich nutzbarem Raum weiter sinken. „Boden ist unvermehrbar und ein knapper werdendes Gut“, schreibt die Landesregierung in einem Bericht. Auch die bauliche Erweiterung und Intensivierung vor allem von landwirtschaftlichen Betrieben lassen die Bodenpreise steigen.

NRW hatte im Bundesvergleich schon vor der Preisexplosion die höchsten Bodenpreise. Über die Käufer ist wenig bekannt. Ausländische Investoren und Bodenspekulanten, die vor allem im Osten Flächen aufkaufen, treten in Westfalen nicht in Erscheinung.

In OWL waren die Agrarlandpreise nach Angaben des statistischen Landesamtes im Jahr 2018 am höchsten im Kreis Gütersloh mit durchschnittlich 58.800 Euro je Hektar – also etwa 58,80 Euro je Quadratmeter. Es folgten der Kreis Herford und Bielefeld (42.200 Euro) sowie die Kreise Minden-Lübbecke (34.200), Paderborn (33.600), Lippe und Höxter (24.500).