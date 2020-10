Antibiotikafrei aus deutscher Aufzucht

Versmold (WB). Sieben Landwirte aus NRW und Niedersachsen, die dafür eine Genossenschaft gründeten, haben am vergangenen Freitag in Bad Laer mit dem Wursthersteller The Family Butchers einen Vertrag über die Lieferung von Fleisch aus antibiotikafreier Aufzucht abgeschlossen. Das ist für die deutsche Landwirtschaft neu. Family Butchers ist zum Jahreswechsel 2019/20 aus der Fusion der Familienbetriebe Reinert (Versmold) und Kemper (Nortrup) hervorgegangen.

Von Bernhard Hertlein