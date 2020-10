Tönnies stellt Eilantrag gegen Schließung

Sögel (WB/OH). Der Rheda-Wiedenbrücker Fleischkonzern Tönnies wehrt sich, wie angekündigt, gegen die vom Landkreis Emsland nach mehreren Corona-Fällen in der Belegschaft verfügte Schließung des Schlachthofs Weidemark in Sögel . Das Unternehmen hält die Entscheidung für unverhältnismäßig und stellte am Freitag beim Verwaltungsgericht Osnabrück einen Eilantrag auf einstweiligen Rechtsschutz.

Von Oliver Horst