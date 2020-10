Sportwetten online legal

Hessen vergibt erste Konzessionen an Gauselmann-Tochterfirma und an Tipwin

Darmstadt/ Espelkamp (WB). Die Gauselmann-Gruppe kommt ihrem Ziel, Online-Sportwetten auch in Deutschland anbieten zu können, näher. Das für das Land Hessen zuständige Regierungspräsidium in Darmstadt hat nach Angaben des Unternehmens im Espelkamp am 9. Oktober dem Antrag der zu Gauselmann gehörenden Tochterfirma Cashpoint auf eine Konzession für Sportwetten online und stationär in dem Bundesland stattgegeben.