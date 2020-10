Nobelpreis für Auktionsforscher

„Vor allem sind damit Auktionen wie die Versteigerung der UMTS-Lizenzen und der 5G-Mobilfunkfrequenzen gemeint“, erklärt Prof. Frank Riedel, Direktor des Instituts für Mathematische Wirtschaftsforschung an der Universität Bielefeld. Für die Organisatoren wie auch für die mitbietenden Unternehmen sei es wichtig, den Verlauf ungefähr voraussagen zu können. Genau auf diesem Gebiet hätten die beiden US-Wissenschaftler Grundlegendes herausgefunden. Beide lehren an der US-Eliteuniversität Stanford in Kalifornien, wo Riedel 2002/03 als Stipendiat selbst intensiven Kontakt zu Milgrom hatte.

Frank Riedel: Auktionen ein wichtiges Marktinstrument

Auktionen sind als Marktinstrument wichtig, um Preise für Güter und Dienstleistungen festzulegen – etwa im Handel mit Kunst und Antiquitäten, Wertpapieren, Bodenschätzen und bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Auch bei Fischereirechten, CO 2 -Emissionszertifikaten, Strom- und Hauspreisen sowie bei der Vergabe von Slots an Flughäfen spielen Versteigerungen eine große Rolle.

„Jeden Tag werden mit ihnen astronomische Werte zwischen Käufern und Verkäufern bewegt. Sie haben Auswirkungen auf uns alle, vielleicht mehr, als wir denken“, sagte der Vorsitzende des Preiskomitees, Peter Fredriksson, nach Bekanntgabe der Preisträger am Montag in Stockholm. Die Arbeit von Milgrom und Wilson erlaube es, bessere Auktionen zu konstruieren. Die Ökonomen hätten die Auktionstheorie auf realistischere Umgebungen angewandt und mit ihrer Forschung ermöglicht, völlig neue Auktionsformate zu erfinden. Davon profitierten Käufer, Verkäufer und Steuerzahler weltweit, erklärte die Akademie.

Die Analyse von Versteigerungen sei aus Sicht von Ökonomen schwierig, da die Bieter strategisch auf Basis ihrer Informationen handelten: Sie berücksichtigten sowohl ihre eigenen Erkenntnisse als auch das Wissen, das vermutlich andere Bieter haben.

Wilson und Milgrom entwickelten die Theorie für Auktionen für Objekte mit einem gemeinsamen Wert – ein Wert, der im Vorfeld unsicher, aber am Ende für alle derselbe ist, etwa bei vermuteten Bodenschätzen in einer bestimmten Gegend. Wilson zeigte, warum rationale Bieter dazu neigten, Gebote unterhalb ihrer Schätzung für den gemeinsamen Wert abzugeben: Sie fürchteten den Fluch der Gewinner („winner’s curse“), also zu viel zu bezahlen und schlecht wegzukommen. Milgrom entwickelte wiederum eine weitergehende Theorie, die auch private Werte umfasste, die sich von Bieter zu Bieter unterscheiden.

Forschung fußt auf Reinhard Seltens Spieltheorie

Die Auktionsforschung fußt auf den Grundlagen der Spieltheorie, in der Entscheidungssituationen mit mehreren Beteiligten modelliert werden. Prägend für diesen sehr mathematischen Zweig der Wirtschaftsforschung war der bisher einzige deutsche Träger des Wirtschaftnobelpreises Prof. Reinhard Selten (1930-2016). Er leitete von 1973 bis 1984 das Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung in Bielefeld und war damit ein Vorgänger Riedels.

Der Wirtschaftsnobelpreis geht als einzige der Auszeichnungen nicht auf das Testament von Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel zurück. Er wird seit Ende der 60er Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet und gilt somit streng genommen nicht als klassischer Nobelpreis. Trotzdem wird er gemeinsam mit den anderen Preisen an Nobels Todestag am 10. Dezember überreicht. Corona-bedingt fallen die Preisverleihungen in diesem Jahr deutlich kleiner aus.