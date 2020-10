Von den 1,251 Millionen Aktien des Haller Modeunternehmens befinden sich die meisten im Besitz der Investmentgesellschaften Whitebox Advisers (London) und Robus Capital Management (Frankfurt), die jeweils 42 Prozent des Aktienkapitals halten, sowie von J.P. Morgan Securities, das 16 Prozent hält. Hinzu kommen 40.000 neue Aktien, die ehemalige Gläubiger, die Wandelschuldverschreibungen erworben haben, nun umwandeln können.

Vor elf Monaten hatte die alte Gerry-Weber-Aktie mit 40 Cent ihren Tiefpunkt erreicht. Sechs Wochen später hat das Unternehmen die Insolvenz in Eigenverantwortung abgeschlossen. In dessen Rahmen war das Wertpapier auf null Euro herabgesetzt worden. Die Entscheidung , mit den neuen Aktien am 19. Oktober an die Börse zurückzukehren, ist am vergangenen Mittwoch gefallen.