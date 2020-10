OWL findet sich mit Brexit ab

Großbritannien hat die EU Ende Januar 2020 verlassen, ist aber bis 31. Dezember noch Mitglied im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Alle Verhandlungen über einen geordneten Austritt sind seitdem gescheitert. Nach Ansicht Brüssels müsste ein Abkommen, das geordnete Wirtschaftsbeziehungen ermöglicht, bis spätestens Ende Oktober ausverhandelt sein, um überhaupt noch ratifiziert zu werden. Gestritten wird aktuell vor allem über den Zugang von EU-Fischern zu britischen Gewässern und die Forderung der EU nach weiterhin gleichen Wettbewerbsbedingungen, also nach gleichen Umwelt-, Sozial- und Subventionsstandards. Doch von einer Einigung ist nichts zu sehen. Premierminister Boris Johnson und das Parlament wollen sogar über das schon verabschiedete EU-Austrittskommen erneut verhandeln. Das lehnt Brüssel ab.

Auch wenn sie vier Jahre lang Zeit hatten, sich vorzubereiten: Der ungeordnete Brexit werde für nicht wenige der 500 Unternehmen in Ostwestfalen, die nach Großbritannien exportieren, gravierende Folgen haben, sagt Grefe. 100 der 500 Unternehmen haben im Vereinigten Königreich sogar eigene Produktionsstätten oder Niederlassungen. Doch auch sie werden Schaden nehmen, wenn sie von Zulieferungen aus den nichtbritischen Werken abgeschnitten werden, erklärt der Außenhandelsexperte. Am Versuch, Ersatz vor Ort zu organisieren, seien schon einige gescheitert.

Harald Grefe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld. Foto: WB-Archiv

Auf der anderen Seite habe die Bedeutung der britischen für die deutsche Wirtschaft schon in den vergangenen Jahren abgenommen. So sei Großbritannien in der Liste der größten deutschen Handelspartner von Platz 5 in 2014 auf Platz 8 im vergangenen Jahr abgerutscht . Die wichtigsten deutschen Exportgüter kommen aus der Automobilbranche, dem Maschinenbau und der chemischen Industrie.

Auch in den ersten acht Monaten dieses Jahres seien die Ausfuhren noch einmal um 20 Prozent gesunken, berichtet Grefe. Zwar habe es coronabedingt auch gegenüber den EU-Ländern einen Rückgang gegeben, aber nur um 13 Prozent.

Was Ostwestfalen betrifft, so wurde das gesamte Exportvolumen auf die britischen Inseln vor zwei Jahren auf eine Milliarde Euro geschätzt. Grefe geht davon aus, dass es inzwischen auf etwa 700 Millionen Euro gesunken ist.

Bei den Exporten aus Großbritannien nach Ostwestfalen könnte es Grefe zufolge grundsätzlich auch zu Problemen kommen. Als Beispiel nennt er die Textilindus­trie, bei denen die dortige Wirtschaft im Bereich einiger veredelter Produkte Vorreiter sei.

Doch hätten sich die ostwestfälischen Hersteller darauf vorbereitet, andere Zulieferer außerhalb des Vereinigten Königreichs ausfindig gemacht oder im Einzelfall sogar eigene Produktionen vorbereitet.

Schlechter als die deutsche Wirtschaft ist nach Auffassung Grefes Großbritannien auf einen ungeordneten Brexit vorbereitet. Das gelte vor allem für die Logistik und hier die Route Calais-Dover. Lange Lkw-Schlangen vom 2. Januar 2021 an seien kaum noch zu vermeiden. Grefe geht davon aus, dass die britische Regierung unter Premier Boris Johnson so flexibel sein wird, Lieferungen lebenswichtiger Güter so einfach wie möglich zu gestalten. Davon könnte etwa die Pharmaindustrie profitieren.

Die meisten OWL-Firmen haben sich Grefe zufolge auf die Lieferprobleme eingestellt und ihre Lager in Großbritannien deutlich aufgestockt. Doch es gebe auch Firmen, die bisher nur in die EU inklusive Großbritannien lieferten und deshalb nicht über das bürokratische Know-how für die bald notwendigen Zoll- und anderen Ausfuhrpapiere verfügten. Die IHK Ostwestfalen bietet dazu Vorbereitungsseminare, das nächste am 17. November. Es war, wie Grefe berichtet, innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Nun erwägt die IHK, es zusätzlich im Internet stattfinden zu lassen. Das könnte den möglichen Teilnehmerkreis noch mal erweitern. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.