Nach Angaben der Messegesellschaft steht der Termin vom 20. bis 23. Januar 2021 fest; das sind vier statt bisher sieben Messetage . Hybrid heißt, dass die verkleinerte Ausstellung durch einen Teil im Internet ergänzt wird.

Mit der Plattform imm@home will die Messe ein breites Spektrum an Besuchern erreichen, die auf Grund der Corona-Pandemie Anfang 2021 sonst nicht nach Köln reisen können. Geplant sind online ein virtueller Austausch in und mit der Branche, weitgehende Vernetzung und die Ermöglichung neuer Kontakte. Darüber hinaus haben Hersteller die Möglichkeit, ihre Produkte virtuell in eigenen Online-Sessions zu präsentieren, heißt es.