Optionen in der E-Mobilität

E-Bike: der neue Klassiker

Das elektrische Fahrrad mag früher belächelt worden sein, doch mittlerweile gibt es keinen Radweg, auf dem es nicht anzutreffen ist. Selbst Profis nutzen die Bikes, um in höheres Gelände zu kommen und noch ausreichend Kraft für die Abfahrt zu haben. Besonders vorteilhaft sind die Gefährte natürlich nicht für Sportler, sondern für diejenigen, die sonst eher selten auf zwei Rädern unterwegs oder auch körperlich eingeschränkt sind. Durch die elektrische Unterstützung wird die Bewegung plötzlich ganz leicht. Generell hat sich um die E-Bikes selbst schon viel ergeben:

Kaufen – wer häufiger fährt, der kauft sich oft ein E-Bike. Die Auswahl ist groß, die Preise variieren je nach Radtyp, Leistung und Ausstattung massiv. Günstig sind die empfohlenen Modelle in der Regel nicht, doch wer die Preise vergleicht und sich gut umschaut, der kann das Fahrrad günstig bekommen. Vorab sollten sich Interessenten jedoch informieren und selbst mal ein E-Bike testen. Vielen fallen die ersten Meter schwer, da der Schwerpunkt ein wenig anders ist. Und letztendlich gilt: Wer sich auskennt,

Leasing – wie Fahrzeuge können auch E-Bikes geleast werden. Dieser Weg spart die hohen Anschaffungskosten und dient auch noch dazu, dass das Rad vom Leasinggeber gewartet und notfalls repariert wird. Der typische Ablauf eines Fahrradleasings ist auf der Seite dieses Anbieters erläutert – das Leasing von E-Bikes ist also nicht nur für Privatpersonen von Interesse. Etliche Anbieter konzentrieren sich speziell auf Arbeitgeber und Selbstständige, die über diese Angebote eine Fahrrad-Fahrzeugflotte aufbauen können. Gerade Unternehmen, die das Radfahren ihrer Mitarbeiter unterstützen, greifen auf die Leasingangebote zurück und stellen ihren Arbeitnehmern ein E-Bike auf diesem Wege zur Verfügung.

Leihen – die Miete von E-Bikes lohnt sich meist nur für einzelne Ausflüge oder während des Urlaubs. Im Vergleich zum Leasing oder dem Kauf sind die Kosten für die Leihe deutlich höher. Bei Leihrädern für den Urlaub sollten Reisende aber vorab schon das gewünschte Rad buchen. Ansonsten gilt am Urlaubsort, dass das E-Bike genommen werden muss, welches noch verfügbar ist.

E-Bikes werden längst als Verkehrsmittel genutzt. Je nach Region wird sogar die Post mit dem E-Bike ausgetragen.

E-Roller: Zwei Varianten

Der E-Roller ist das elektrische Gefährt, bei dem sich wohl die Gemüter spalten. Dabei wird allerdings vergessen, dass es zwei völlig unterschiedliche Fahrzeugtypen gibt:

E-Roller – das ist der typische Motorroller, nur hat er einen elektrischen Antrieb. Für kürzere Fahrtwege bietet sich der E-Roller durchaus als Alternative zu dem gewöhnlichen Roller an. Die Ausstattung ist meist identisch, für große Fahrten oder Transporte eignet sich das Gefährt ohnehin nicht. Die gesetzlichen Regelungen für E-Roller sind die des typischen Rollers. Modelle bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern können mit dem normalen Autoführerschein gefahren werden.

E-Scooter – diese Roller werden in den Städten meist verliehen, wobei sie natürlich auch selbst angeschafft werden können. Die Reichweite ist begrenzt, zudem müssen Fahrer die für die Roller geltenden Regeln beachten. Eine Versicherung muss gegeben sein; das Fahren auf Gehwegen ist ebenfalls nicht erlaubt. Wer sich einen Scooter ausleiht, sollte unbedingt auf die Rechtmäßigkeit des Verleihers achten. Bei einer privaten Leihe muss der Versicherungsnachweis geklärt sein – eine Fahrt ohne Versicherung kann teuer werden.

Während der richtige E-Roller eine gute Alternative zum Auto ist, dient der Scooter mehr den kurzen Wegen und dem Spaß. Transportabel sind die Scooter nur begrenzt, da sie ein recht hohes Gewicht aufweisen.

E-Auto: Auf dem Vormarsch

Das E-Auto wird beworben und rückt immer mehr in den Fokus. Tatsächlich steigen die Verkaufszahlen der Fahrzeuge, was sicherlich mit an den möglichen Förderungen liegt. Aber was gibt es rund um das E-Auto zu wissen?

Modelle – von dem ›motorisierten Einkaufswagen‹ bis hin zum elektrischen SUV gibt es mittlerweile alles. Im Schnitt sind die Fahrzeuge jedoch noch teurer als ihre vergleichbaren Gegenstücke mit normalem Antrieb. Dafür werden E-Fahrzeuge massiv gefördert, gerade die Kaufprämie steht hier im Mittelpunkt.

Aufladung – Besitzer von E-Autos sollten über eine eigene Ladestation zu Hause verfügen. Diese macht sie unabhängiger. Das Problem ist, dass Wallstations nur mit Genehmigung des Vermieters installiert werden können, wodurch Eigenheimbesitzer im Vorteil sind.

Öffentliche Ladung – Fakt ist, dass es noch zu wenige öffentliche Ladesäulen gibt. Dieses Problem wird allerdings behoben, doch zu einer Dichte, wie sie von Tankstellen bekannt ist, wird es so schnell nicht kommen. Auch ist die Abrechnung teils unübersichtlich, da Ladesäulen oft von verschiedenen Stromanbietern betrieben werden.

Trotz allem kann das E-Auto eine solide Alternative zum herkömmlichen Auto sein. Wer die Möglichkeit hat, eine eigene Ladestation zu betreiben oder gar auf der Arbeit eine Ladesäule zur Verfügung hat, der braucht sich auch hinsichtlich der doch noch mangelnden Reichweite vieler günstiger Modelle nicht zu sorgen.

Elektroautos werden immer beliebter - doch worauf ist beim Kauf zu achten und wo liegen noch potenzielle Probleme? Foto: Michael Marais / Unsplash.com

Fazit – diverse Optionen warten

Die E-Mobilität steht in den Schlagzeilen meist wegen der E-Autos. Die Vielfalt dieser nimmt natürlich zu und auch die Lade-Situation wird mit hochgekrempelten Ärmeln angegangen. Abseits der E-Mobilität auf vier Rädern warten jedoch weitere interessante Aspekte. Das E-Bike ist von Fahrradwegen kaum noch fortzudenken und kann mittlerweile auch von Selbstständigen und Unternehmen für ihre Angestellten geleast werden. Privatpersonen haben ohnehin die Möglichkeit der Leihe. Wer es ein wenig schneller mag, der kann auf E-Roller setzen. Sie können durchaus den typischen Roller ersetzen und sind perfekt für kürzere Wege. E-Scooter runden das aktuelle Bild ab, wenngleich sie nicht die bloßen Spaßmobile darstellen und echten Regeln unterliegen.