Hoyningen-Huene leitet derzeit das Traktorenwerk des Konkurrenten John Deere im französischen Arc-le-Gray. Claas fertigt seine Traktoren komplett in Le Mans. Die Entwicklungsabteilung hat ihren Sitz in Velizy bei Paris.

Martin von Hoyningen-Huene wird neuer Chef der Claas-Traktorsparte. Foto: Claas

Trotz coronabedingtem vierwöchigen Produktionsstillstand sei Claas mit der Umsatzentwicklung in dem am 30. September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr „recht zufrieden“, hieß es am Mittwoch in Harsewinkel. Seit dem Ausscheiden von Jens Foerst im August führt Konzernchef Thomas Böck die Sparte kommissarisch selbst.