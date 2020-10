Eine Studie des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat ergeben, dass die Sparquote in Deutschland in diesem Jahr auf etwa 15 Prozent stieg. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Quote bei 10,9 Prozent lag, wird also rund anderthalbmal so viel gespart als zuvor. Die Sparquote misst den Anteil des angesparten Einkommens.

Der Grund für diesen Anstieg sieht der BVR in ausbleibenden Ausgaben. Reisen, die nicht angetreten wurden, oder Autokäufe, die nicht getätigt wurden, werden in Zukunft nur langsam nachgeholt, vermutet der Verband. Ein Rückgang der Sparquote auf etwa elf Prozent wird also frühestens in einigen Jahren erwartet

Private Investitionen werden nicht nur wegen Reisebeschränkungen verschoben, auch eine steigende Zukunftsangst kann für die Ansparungen verantwortlich sein . In einer repräsentativen Umfrage der ERGO Group zeigt sich, dass sich die Risikoeinschätzung der Deutschen in einem signifikanten Ausmaß verändert hat. Demnach stieg die Angst vor schweren Erkrankungen zwischen 2019 und 2020 von 35 auf 40 Prozent. Das erwartete Risiko, Opfer einer Virusepidemie zu werden, sogar von 16 auf 30 Prozent. Auch YouGov ermittelte, dass die Menschen in Deutschland in großer Sorge vor finanziellen Nöten leben. Insbesondere Menschen mit kleineren Einkommen sehen sich finanziell durch die Krise bedroht.

Die Menschen in Deutschland haben auch außerhalb von Krisenzeiten ein sehr ausgeprägtes Sparverhalten. Im europäischen Vergleich sparen laut Eurostat nur die Luxemburger mehr als die Deutschen. Im Vergleich zu anderen Ländern investieren die Menschen in Deutschland dafür deutlich weniger in Wertpapiere. Bei der finanziellen Vorsorge achten die Deutschen also vor allem auf Sicherheit, weniger auf Ertrag. Sowohl die höhere Sparquote als auch die niedrigere Risikobereitschaft verstärken sich anscheinend in der Coronakrise.