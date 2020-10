Private Altersvorsorge: Ein wachsender Trend durch Covid-19

Immobilien, Autos, Luxusuhren oder Gold: Was lohnt sich?

Wenn Sie nicht gerade durch eine geniale Geschäftsidee reich geworden sind sondern sich nicht allein auf Ihre Rente verlassen und stattdessen bereits in jüngeren Jahren klug investieren möchten, dann werden Sie sich vermutlich bereits Gedanken gemacht haben, welche Investitionen sich tatsächlich lohnen. Lassen Sie uns an dieser Stelle aber erst einmal mit ein paar Irrglauben aufräumen.

Vorausgesetzt, Sie haben keine Ahnung von Devisen und denken bei dem Wort “DAX” eher an ein Tier als an die Frankfurter Börse, dann lassen Sie sich bitte nicht im Alleingang auf Geschäfte am Aktienmarkt ein. Das Risiko, Ihr hart erarbeitetes Geld zu verlieren, ist schlicht und ergreifend zu hoch.

Auch Autos eignen sich eher weniger als Wertanlage. Hier kommt es nicht nur darauf an, um was für ein Modell es sich konkret handelt, welches Baujahr dieses hat und wie der Zustand des Wagens ist, sondern auch auf zahlreiche weitere Faktoren. Erst wenn man sich mit diesen Parametern vertraut gemacht und ein gewisses Startkapital zur Verfügung hat, können Sie gewinnbringend in Autos investieren .

Sicherer ist hingegen die eigene Wohnimmobilie. Sie müssen nicht unbedingt ein Immobilien-Tycoon sein, um Ihr Geld in Immobilien zu investieren. Ist Ihr Haus zum Beispiel erst einmal abbezahlt, haben Sie im Normalfall eine beachtliche Summe angespart. Auch eine kleine Ferienwohnung kann sich rentabel vermieten lassen, sodass Sie zusätzlich zu Ihrer Rente monatliche Mieteinnahmen verbuchen können.

Schweizer Luxusuhren

Ein weiterer, anhaltender Trend versteckt sich im eidgenössischen Lieblingsprodukt. Schweizer Luxusuhren eignen sich nicht nur hervorragend als Wertanlage, sondern können darüber hinaus sogar Profit abwerfen . Insbesondere Modelle der Marke Rolex sind auf dem Gebrauchtmarkt oft teurer als in den markeneigenen Boutiquen. Schuld daran sind oft jahrelange Wartezeiten, die viele nicht hinnehmen möchten. Stattdessen zahlt man lieber ein paar tausend Euro mehr, kann die erstandene Uhr so aber zeitnah in den Händen halten. Wenn Sie sich aber für bestimmte Modelle der Marke bei einem Händler auf eine Warteliste setzen lassen, das Uhrenmodell zum UVP erstehen und anschließend direkt weiterverkaufen, können Sie sogar innerhalb von 24 Stunden eine Rendite einfahren, an die Aktienkurse nur selten herankommen. Dem Juwelier wird ein solches Vorgehen zwar nicht gefallen, doch schließlich geht es ja nicht um seine, sondern um Ihre Altersvorsorge.

Der Klassiker: Gold

Der Klassiker unter den Wertanlagen ist noch immer Gold. Mit dem Edelmetall verhält es sich ähnlich wie mit Aktienkursen, Armbanduhren oder Luxuskarossen. Angebot und Nachfrage bestimmen hier den Kurs, weshalb das altbekannte Erfolgsrezept an dieser Stelle lautet: Kaufen Sie, sobald der Goldpreis niedrig ist, und verkaufen Sie, wenn der Preis hoch ist. So lässt sich auch mit Gold gut investieren. Interessanterweise nimmt der Trend, echte Goldbarren oder -münzen statt Gold in Aktien zu kaufen, immer weiter zu. So lässt sich übrigens auch über einen etwas längeren Zeitraum ein kleines und beinahe vollends krisensicheres Vermögen ansparen. Indem Sie hier und da eine Goldmünze kaufen und in den Tresor schließen, können Sie auf Dauer eine beachtliche Vermögenssumme anhäufen, ohne dabei große Abstriche machen zu müssen.

Welche Anlage ist für die Altersvorsorge am besten?

Was für Sie und Ihren individuellen Lebensplan die beste Wertanlage ist, lässt sich nicht pauschalisieren. Kennen Sie sich gut mit dem Marktverhalten von Luxusuhren aus, dann schlagen Sie zu! Stammen Sie aus der Immobilienbranche, dann wäre es unsinnig, in Autos oder andere Dinge zu investieren, in denen Sie gegebenenfalls nicht so firm sind. Experten raten tatsächlich dazu, das eigene Geld in unterschiedlichen Bereichen anzulegen. Zahlen Sie also eine Immobilie ab, investieren in die ein oder andere Armbanduhr und kaufen bei günstigen Kursen gelegentlich etwas Gold, dann sollten Sie sich in Sachen Altersvorsorge auf der sicheren Seite befinden. Dennoch sollten Sie sich stets genauestens informieren, bevor Sie eine Investition tätigen. Verlassen Sie sich dementsprechend nie auf nur eine Quelle, sondern betreiben Sie im Vorfeld eine umfassende Recherche. Schließlich geht es um Ihre Zukunft.