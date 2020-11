Wie das Landesstatistikamt am Montag mitteilte, flogen im September nur rund 480.000 Passagiere an den Airports ab und damit mehr als drei Viertel weniger als ein Jahr zuvor - damals waren es noch 2,2 Millionen.

Verglichen mit dem Vormonat August, als die Sommerferien endeten, wurde im September ein Minus von 18,7 Prozent verbucht. Am deutlichsten war die Flaute in Paderborn/Lippstadt, wo das Passagierminus bei 89 Prozent lag - nur noch 5200 Menschen stiegen dort in einen Flieger. Weitere Airports sind Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück und Weeze.