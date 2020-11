Die Post ist da!

Briefkästen-Variationen

Klassisch hängend installiert neben dem Gartentor oder der Haustür, als Durchbruchbriefkasten oder einfacher Türdurchwurf - Briefe, Karten und Umschläge kommen auf vielerlei Arten in die Hände der Empfänger. Zeitweilig waren Briefkästen mit Mauerdurchwurf in den Pfosten des Gartentores sehr beliebt, in den letzten Jahren sind freistehende Modelle wieder in Mode. Dabei gibt es Faksimile-Modelle, die mit ihrer Säulenform an die ersten Briefkästen der Geschichte erinnern. Andere Varianten, wie zum Beispiel ein freistehender Briefkasten mit Klingel oder amerikanisch mit Fähnchen erfreuen sich ebenfalls zunehmender Beliebtheit. Das Modell mit Klingel informiert dann direkt über den Briefeinwurf, ein Fähnchen ist eine nette Spielerei, wird aber von den Postboten nicht konsequent umgesetzt.

Besonders auf Sicherheit bedacht sind Briefkastenvariationen mit Kamera, die den Einwerfenden aufzeichnen - bei der Verwendung ist allerdings die DSGVO zu beachten.

Maßarbeit

Die Deutsche Post lässt den Adressaten vollkommen freie Hand bei der Auswahl - allerdings wird DIN EN 13724 empfohlen. Damit entspricht der Innenraum mindestens etwas mehr als den Ausmaßen eines DIN C4 Umschlages. Überdies muss kenntlich sein, dass es sich um einen Briefkasten handelt -bei besonders futuristischen Modellen empfiehlt sich ein kleines Hinweisschild.

Jeder Empfänger ist verpflichtet, seinen Namen in mindestens 8mm hohen Buchstaben am Briefkasten anzubringen.

Für Individualisten und ambitionierte Architekten gibt es im Internet die Möglichkeit, einen Briefkasten-Konfigurator zu betätigen.

Langlebig und zeitlos

Vor allem in Bayern kann man noch historische Briefkästen in königlichem Blau bewundern. Beim Bau neuer Häuser werden jedoch meist Modelle installiert, die keinem spezifischen Stil folgen und auch für Nachbesitzer oder Mieter einer Immobilie geschmackvoll anzusehen sind. Zeitloses Design und klare, leicht zu säubernde Oberflächen in dezenten Farben sind eine sinnvolle Auswahl. Wird eine Zeitungsrolle gewünscht, sollte sie lang genug sein, um auch großformatige Tageszeitungen vor Nässe zu schützen. In den dunklen Wintermonaten empfiehlt es sich, auf eine ausreichende Beleuchtung des Briefkastens zu achten.

Briefkästen weltweit

Die Verschlusssysteme von Briefkästen sind in Europa meistens mit einem Schlüssel zu bedienen, die modernen Briefkästen können auch an Schließsysteme angegliedert werden oder lassen sich per Zahlencode öffnen. In Asien sind individuelle Stecksysteme, einem Zahlenschloss nicht unähnlich, an den Briefkästen in Wohnhäusern üblich. In großen Städten wird die Post häufig nur noch über Postfachdienste verteilt und nicht mehr an der Wohnadresse zugestellt. Ländlichere Gegenden der Welt nutzen statt Hausbriefkästen oft die Adresse der Kirche.

Welcher Art der eigene Briefkasten auch sein mag - wichtig ist, was drin ist: In Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Versandhandel bekommt die tägliche Hauspost wieder mehr Bedeutung. Eine Postkarte, ein Brief oder ein kleines Päckchen im Briefkasten geben eine Freude, die Emails oder andere virtuelle Grüße nicht verschaffen können - der Briefkasten erlebt 2020 eine Renaissance.