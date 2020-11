Die Digitalagentur TLGG („Torben, Lucie und die gelbe Gefahr“) verließ sie vor knapp einem Jahr, um sich, wie sie als Eröffnungsgast der „Innovation Gym“ erklärte, um ihre kleine Tochter zu kümmern und ein Buch zu schreiben. Darin fragt sie männliche Gründer, „was sonst nur Frauen gefragt werden“.

Innovation Gym, ein Projekt der Open Innovation City Bielefeld, will ab sofort Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe in Workshops beraten und vernetzen. Der gemeinsame Austausch soll sie in die Lage versetzen, die Vielfalt der digitalen Angebote kreativ für sich nutzen.