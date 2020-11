Weihnachtsgeschenke trotz Corona einkaufen

Allerdings ist das Shopping in der Weihnachtszeit in großen Städten, wie Dortmund, mit Sicherheit nicht ganz so stimmungsvoll, wie in den letzten Jahren. Es bleibt abzuwarten, wie der Einzelhandel sich aufstellen wird und ob uns noch strengere Regeln erwarten, die unser Einkaufsverhalten reglementieren.

Eine Alternative ist natürlich immer noch das Online Shopping. Wer seine Geschenke entspannt einkaufen möchte, kann im Internet nicht nur auf günstige Preise und bequeme Lieferbedingungen hoffen. Auf manchen Seiten kann man sich sogar inspirieren lassen und erhält einen Überblick zu den besten Geschenkideen zu Weihnachten .

Die Vorschläge sind bunt gemischt – von romantischem Schmuck und edlen Wohnaccessoires bis hin zu Jux-Artikeln, wie der personalisierbaren Salami-Kabeltrommel. Über entsprechende Filter kann man die Suche allerdings etwas eingrenzen, um mehr passende Vorschläge zu erhalten. Hier sollte jeder etwas finden, mit dem er einer besonderen Person eine große Freude machen kann.

Geschenke online oder im Einzelhandel kaufen?

Auch ohne Corona stellt sich Jahr für Jahr die Frage, ob man seine Weihnachtseinkäufe lieber im Internet durchführen sollte oder ob der Weg in die City besser ist. Viele Menschen haben sich in der Vergangenheit dazu entschieden, ihre Weihnachtsgeschäfte in stationären Ladengeschäften zu kaufen, weil es oftmals Probleme mit den Lieferungen gab. Je näher der Weihnachtsabend rückte, desto mehr Pakete mussten ausgeliefert werden.

Die Situation dürfte in diesem Jahr noch um einiges schlimmer sein, da viele Menschen sich zweimal überlegen werden, die Innenstädte in einer Zeit aufzusuchen, in der die zweite Welle des Coronavirus voraussichtlich besonders präsent sein wird. Zwar ist davon auszugehen, dass die Versanddienstleister ihre Kapazitäten bereits aufgestockt haben, allerdings ist das auch immer nur bis zu einem gewissen Maße möglich.

Wer online kauft ist in Bezug auf die Infektionsgefahr auf der sicheren Seite, sollte aber rechtzeitig bestellen, um keine Zeitprobleme zu bekommen. Idealerweise fragt man also schon frühzeitig den Wunschzettel seiner Liebsten an, damit am Ende auch wirklich alles rechtzeitig da ist.

Fakt ist auch, dass der Weihnachtsbummel im Jahr 2020 einfach nicht so viel Spaß machen wie, wie in den vergangenen Jahren. Schuld daran ist die Tatsache, dass es wohl deutlich weniger Weihnachtsmärkte geben wird , die sonst für eine wunderschöne Atmosphäre sorgen und beim anstrengenden Geschenke-Shoppen die Gelegenheit für eine kleine Pause bieten.

Welche Geschenke sind in der aktuellen Situation angemessen?

Während Kinder sich meistens die neuesten Spielsachen wünschen, schenken sich ältere Leute lieber Möglichkeiten, um mal wieder Zeit miteinander zu verbringen. Natürlich dürfen es auch mal nützliche Dinge sein (z.B. ein Küchenmesser) oder etwas für Genießer (z.B. ein Gin-Set). Aber häufig werden auch Theaterkarten, Restaurantbesuche & Ähnliches verschenkt.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass solche Geschenke in der Corona-Zeit eher nicht angemessen sind – schließlich kann man sie ohnehin nicht einlösen. Vielleicht ist es an dieser Stelle aber einmal Zeit für einen Perspektivwechsel. Sind nicht gerade Gutscheine in dieser Zeit ein großartiges Geschenk?

Gerade die Kulturbranche, aber auch die Gastronomie, hat mit den erheblichen Einschränkungen zu kämpfen, die ihnen erneut auferlegt wurden. Es wäre ein tolles Signal, wenn man sein Weihnachtsbudget jetzt nicht zu 100% auf Konsumartikel umverteilt, die nach kurzer Zeit ohnehin wieder im Regal landen. Stattdessen kann man die Branchen stärken, die in der aktuellen Situation große Schwierigkeiten haben, nicht komplett unterzugehen .

Allerdings dürfte es in vielen Haushalten im Jahr 2020 finanziell etwas angespannter zugehen als noch vor einem Jahr. Wer eine schwere Krise durchleben musste, muss sich nicht schlecht fühlen, wenn die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr kleiner ausfallen – wichtig ist doch nur, dass diese von Herzen kommen und man generell füreinander da ist.

Wie wahrscheinlich ist ein Lockdown in der Weihnachtszeit?

Die Möglichkeiten zum Christmas-Shopping hängen auch maßgeblich davon ab, ob es noch einmal zu einem Lockdown kommen wird. Die Experten geben zwar Tipps, wie man das Weihnachtsfest trotzdem einigermaßen stimmungsvoll gestalten kann , aber ein erneuter Lockdown wäre mehr als nur ein Stimmungsdämpfer.

In der aktuellen Situation ist es sehr schwierig, eine zuverlässige Prognose durchzuführen. Es ist nicht auszuschließen, dass es in der Zukunft noch einmal zu einem Lockdown kommen wird. Allerdings muss neben dem Infektionsgeschehen auch die wirtschaftliche Seite betrachtet werden. Gerade für den stationären Einzelhandel ist das Weihnachtsgeschäft die wichtigste Zeit des Jahres. Hier werden die höchsten Umsätze erzielt und ohne diese Einnahmen stehen unzählige Geschäftsmodelle auf der Kippe.

Sollten die Zahlen sich wieder derartig verschlimmern, dass ein Lockdown unabdingbar ist, könnte mit Sicherheit vielen nicht mehr zum Feiern zumute sein. Drücken wir die Daumen, dass es dazu nicht kommt. Vielleicht werden wir ja überrascht und es wird sogar die Möglichkeit geben, die Geschenke persönlich an unsere Liebsten zu überreichen. Wir werden es sehen und müssen uns nun noch etwas gedulden.