Kostenvergleich – lohnt sich eine private Krankenversicherung?

Wer kann sich privat versichern?

Grundsätzlich die Wahl zwischen PKV und GKV haben Beamte, Selbstständige oder Freiberufler, sowie Studenten. Wer im Angestelltenverhältnis arbeitet, hat nur die Möglichkeit in die PKV aufgenommen zu werden, wenn das Bruttojahreseinkommen oberhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt. Diese beträgt zurzeit (Stand 2020) 62.550 Euro. Wenn das Jahresgehalt unter dieser Grenze liegt, ist nur eine Mitgliedschaft in der GKV möglich.

PKV-Tarife vom Einkommen unabhängig

In der GKV werden die Beiträge gemäß dem Bruttoeinkommen berechnet. Das heißt, wer mehr verdient, bezahlt auch mehr Beiträge. So wird sichergestellt, dass das Solidarsystem erhalten bleibt, und auch einkommensschwache Menschen eine medizinische Grundversorgung erhalten können.

In der GKV gibt es sowohl eine Mindestbeitragsgrenze, als auch eine Höchstbeitragsgrenze. Beim Mindestbeitrag wird von einem Mindesteinkommen von 1.061.67 Euro pro Monat ausgegangen und der GKV-Beitrag beträgt dann rund 181 Euro pro Monat. Selbst wer weniger verdient, muss den Mindestbeitrag bezahlen.

Am anderen Ende der Skala liegt der Höchstbeitragssatz, der ab einem Bruttojahreseinkommen von 56.250 Euro bezahlt werden muss, und momentan bei 735,94 Euro liegt (ohne Zusatzbeiträge der Krankenkassen).

Bei Angestellten übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte dieser Beiträge.

Dagegen sind die Beiträge zur PKV vom Einkommen unabhängig. Vor allem für gutverdienende Selbstständige kann in einer PKV unter Umständen gespart werden, da diese in der GKV die Beiträge komplett aus eigener Tasche bezahlen müssen.

Bei Angestellten, die privatversichert sind, bezuschusst der Arbeitgeber außerdem die Beiträge bis zu einem Wert, der in Höhe des Maximalbeitrags der GKV liegt.

Eines haben sowohl die GKV als auch die PKV gemeinsam: die Beiträge steigen immer weiter an , da die Behandlungskosten immer teurer und die Versicherten immer älter werden.

Sonderfall: Beamte

Die PKV ist für Beamte besonders attraktiv, da diese durch ihren Dienstherrn Beihilfe bekommen. Die Beihilfe übernimmt 50 Prozent der Behandlungskosten (wenn zwei oder mehr Kinder vorhanden sind, sogar bis zu 70 Prozent). Dadurch reduzieren sich die PKV-Beiträge drastisch.

Doch nicht für alle Beamte stellt eine PKV die bessere Alternative dar. Wer nur einen geringen Verdienst hat, für den ist die GKV möglicherweise günstiger.

Familie und Kinder: Dann wird die PKV besonders teuer

Der große Vorteil der GKV ist, dass Kinder bis zum 25. Lebensjahr kostenlos beim hauptverdienenden Elternteil mitversichert sind. Dagegen müssen Kinder und Ehe- bzw. Lebenspartner, die kein eigenes Einkommen haben, in der PKV alle extra versichert werden. Die monatlichen Beiträge steigen somit gewaltig. Bei der PKV kann im Schnitt mit 500 Euro monatlich pro Erwachsener und mit 150 Euro pro Kind gerechnet werden. Für besonders kinderreiche Familien ist ein Verbleib in der GKV daher oft die günstigste Variante.

In jedem Fall sollte man verschiedene Angebote von privaten Versicherern einholen, und sich im Vorfeld sehr gut informieren, was eine private Krankenversicherung kosten kann, um unnötig hohe Kostenpunkte zu vermeiden.

Wer Vorerkrankungen hat oder schon älter ist, für den lohnt sich ein Wechsel in die PKV kaum

Leidet jemand an einer Vorerkrankung oder übt eine risikobehaftete berufliche Tätigkeit aus, werden diese in Form von einem Risikozuschlag im PKV-Beitrag eingepreist, wodurch sich die monatlichen Beiträge drastisch erhöhen. Manche Versicherer verweigern außerdem im Vorfeld Risikopatienten die Aufnahme in die PKV komplett, sodass diesen nur der Verbleib in der GKV übrigbleibt.

Mit steigendem Alter steigen außerdem die Beiträge zur PKV. Ältere Menschen sollten sich daher genau überlegen und durchrechnen (lassen), ob ein Wechsel finanziell günstig ist.

Außerdem sollten sich bereits junge Menschen, die sich für die PKV entscheiden, im Hinterkopf behalten, dass sie Rücklagen fürs Alter bilden müssen, um die steigenden Beiträge weiterhin bezahlen zu können.

Fazit

Ein Wechsel in die PKV lohnt sich für junge, gesunde Menschen, die zudem sehr gut verdienen. Wer Kinder hat, sollte sich die Familientarife der PKV-Anbieter anschauen und verschiedene Angebote einholen. Oft ist der Verbleib in der GKV günstiger, da Kinder dort kostenlos versichert sind.

Am attraktivsten ist die PKV für Beamte, da diese von der Beihilfe profitieren und sie so weniger Krankenkassenbeiträge bezahlen müssen.

Für Menschen mit Vorerkrankungen oder Ältere lohnt sich ein Wechsel in die PKV häufig nicht, da die Beiträge oft unverhältnismäßig hoch sind im Vergleich zur GKV.