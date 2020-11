Entscheidung in dieser Woche

Münster/Bielefeld WB -

Die Frage, ob der Handel in diesem Jahr die Geschäfte an den vier Adventssonntagen öffnen darf, soll in den nächsten Tagen fallen. Wie berichtet, hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Normenkon­trollklage gegen die Zulassung der verkaufsoffenen Sonntage in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW eingereicht. „Wir peilen einen Beschluss in dieser Woche an“, erklärte die Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts in Münster, Dr. Gudrun Dahme, am Dienstag auf Anfrage.