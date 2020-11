Der MDax der 60 mittelgroßen Werte rückte am Montag um 0,23 Prozent auf 29 065,72 Zähler vor. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

Stahlwerte profitierten von Hoffnungen auf Staatsgelder und zählten zu den Favoriten. Die Papiere von Thyssenkrupp stiegen um 6,4 Prozent, jene von Salzgitter um 8,7 Prozent. Die Anteilsscheine des Stahlhändlers KlöCo legten um 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als anderthalb Jahren zu. Die SPD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen fordert akute Maßnahmen der Landesregierung in Reaktion auf die sich zuspitzende Lage in der Stahlindustrie.

Corona-Verlierer wie MTU, Lufthansa und Airbus bekamen angesichts der Hoffnung auf eine schnelle Einführung eines wirksamen Corona-Impfstoffes wieder Oberwasser. Krisengewinner wie Delivery Hero, Shop Apotheke oder auch Zooplus und Hellofresh verloren dagegen.

Die BVB-Aktien setzten ihre Erholung nach einem für Borussia Dortmund positiven Fußball-Wochenende fort und stiegen um 3,0 Prozent. So konnten die Borussen dank eines Sieges über Hertha BSC Berlin den Patzer von Bayern München ausnutzen und sich bis auf einen Zähler an den Tabellenführer heranschieben. Seit dem Zwischentief bei 4,17 Euro im Oktober haben die BVB-Aktien nun schon um rund 35 Prozent zugelegt.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1897 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1863 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 146,10 Punkte. Der Bund-Future sank am frühen Nachmittag um 0,22 Prozent auf 175,35 Punkte.

