10 Jahre Verbraucherkreditrichtlinie: sind Kredite in 2020 wirklich transparent?

Kreditinstitute werben nach wie vor mit sehr niedrigen Zinsen und möchten Verbraucher dazu bewegen, einen Kredit bei dem werbenden Institut zu bekommen. Doch erhält ein Kunde auch den beworbenen Zinssatz? Verbraucher bekommen kaum eine Kreditwerbung geboten, die wirklich transparent ist. Auch der Kredit selbst kann mit einigen Vertragsfallen versehen sein. Worauf ein zukünftiger Kreditnehmer achten sollte und welche Fallstricke es bei den Verträgen geben kann, das wird nachfolgend näher von ihm erläutert.

Verbraucher wählen Kredite oft unüberlegt

Fehler sind bei der Aufnahme eines Kredites schnell begangen. Bevor ein Kredit bei einem Institut aufgenommen wird, sollten einige Faktoren zur Kreditvergabe beachtet werden. Zunächst sollte ein Kredit selbstverständlich bei einem seriösen Kreditinstitut aufgenommen werden. Wer Vergleichsportale nutzt, um die besten Kreditkonditionen für sich zu finden, dem werden oft unbekannte Institute in den oberen Suchergebnissen vorgeschlagen. Die oberen Suchergebnisse zeigen den vermeintlich niedrigsten Kreditzinssatz, den ein Verbraucher erhalten kann. Ist das Kreditinstitut unbekannt und es sind nur wenige Kundenmeinungen zu dem Unternehmen zu finden, dann sollte ein Kreditabschluss mit Vorsicht betrachtet werden. Grundsätzlich kann jedoch auch eine nicht in der Allgemeinbevölkerung bekannte Bank durchaus seriös sein, da diese ggf. hochseriös arbeiten und bewusst günstigere Zinsen anbieten, um das noch fehlende Vertrauen auszugleichen.

Bei bekannten und seriösen Kreditinstituten ist die Einholung eines Kreditangebotes natürlich sinnvoll. Aber auch dort kann es zu vielfältigen Problemen kommen.

Problem 1: der vermeintlich transparente Effektivzins

Wer Kreditwerbung und Kreditangebote durchstöbert, dem wird auffallen, dass sowohl ein Sollzins als auch ein Effektivzins angegeben wird. Die Banken sind verpflichtet, die effektiven Zinsen, neben den Sollzinsen zu nennen. Doch der Verbraucher kann durch abweichende Zinssätze in einer Kreditwerbung schnell verunsichert werden. Sollzinsen werden auch als Nominalzinssätze bezeichnet und können als „Nettozinssatz“ angesehen werden. Die Sollzinsen sind die Zinsen, die der Kreditnehmer an die Bank abführen muss.

Der effektive Zinssatz enthält bereits die zusätzlichen Kosten und kann daher auch als „Bruttozinssatz“ bezeichnet werden. Das bedeutet, dass die Belastung für den Kreditnehmer höher sein kann, als der Sollzinssatz angibt. Es ist daher wichtig, auch auf den effektiven Zinssatz zu achten. Der Effektivzins gibt an, wie viel Kreditkosten im Jahr wirklich anfallen. Wer einen Kredit mit einem Festzinssatz nutzen möchte, dem muss klar sein, dass der Effektivzins die gesamte Kreditlaufzeit gezahlt werden muss.

Doch es gilt freiwillige Versicherungen zu beachten: Sollzinsen und Effektivzinsen müssen in einem Angebot angegeben werden. Wer den Effektivzins kennt und ein entsprechendes Angebot bekommen hat, der weiß, was er jährlich an Kreditzinsen brutto zahlen muss. Doch nur den Effektivzins zu kennen bedeutet nicht, dass nicht noch weitere Kosten anfallen können. Es gibt beispielsweise Versicherungen, die freiwillig abgeschlossen werden können und ebenfalls ihren Anteil zu den jährlichen Kosten beitragen. Trügerisch ist hier daher, dass es oftmals keine freiwillige Versicherung ist, da die Bank bei Ihnen möglicherweise die nötige Bonität, um Ihnen einen Kredit zu vergeben, nur sieht, wenn Sie eine Kreditausfallversicherung besitzen.

Besonders oft kommt dies vor, wenn es sich um Kredite ohne Schufa Prüfung handelt. Es werden hier sogenannte schufafreie Kredite angeboten, die sich an Leute richten, deren Kredit auf Grund negativer Schufa-Einträge bzw. eines zu niedrigen Schufa-Scores abgelehnt werden. In vielen Fällen ist aber auch dann kein Kredit möglich, da lediglich ein angebliches Angebot für den potenziellen Kreditnehmer erfolgt, oftmals unter dem Vorwand von Vorkosten in Form von Nachnahmegebühren. Solche Kredit-Angebote sind unseriös. Doch es gibt natürlich auch Banken, wo man seriöse Kredite trotz negativer Schufa bekommt , doch auch bei seriösen Kreditvermittlern gilt, dass der Effektivzinssatz nicht die ganze Wahrheit sagt, da gerade hier oft Kreditausfallversicherungen nötig sind.

Bei neuartigen Kreditformen können noch Zusatzkosten entstehen, die man gar nicht erwarten würde und nicht im Effektivzins eingerechnet werden müssen. Als Beispiel gelten hier vor allem sogenannte Kurzkredite. Bei einem Kurzzeitkredit entstehen zusätzliche Kosten, die nicht in den Zinsen, die angegeben werden, enthalten sind. So fallen Express-Überweisungs-Gebühren und viele weitere Kosten an. Dies würden - wenn man sie einrechnen würden - die Zinsen schnell auf über 100% treiben! Da diese Kredite jedoch nur kurzfristig geliehen werden, kann dies natürlich aber auch dennoch Sinn machen, wenn man unbedingt eine kurze Zeit überbrücken muss.

Ein beliebter Trick besteht auch beim Effektivzins von Baufinanzierungen und anderen Krediten mit Zinsbindung, die nicht die gesamte Kreditsumme betrifft. Daher gilt hier immer als erste Regel: Zinsbindung beachten. Wer eine Baufinanzierung abschließen möchte, der muss die Zinsbindung beachten, da die Zinsen bei Baufinanzierungen in der Regel nur für beispielsweise 10 Jahre als fix vereinbart werden. Nach den 10 Jahren, die oftmals für die Abbezahlung eines Hauses oder einer Wohnung nicht ausreichen, muss eine Anschlussfinanzierung abgeschlossen werden. Bei der Anschlussfinanzierung kann es dann zu höheren Zinsen kommen. Baufinanzierungen sollten nur abgeschlossen werden, wenn das Zinsrisiko bekannt ist und es mindestens eine 10-jährige oder noch längere Zinsbindung gibt.

Problem 2: der gut-gemeinte 2/3 Zins spricht die Wahrheit, manchmal aber auch nicht!

Wer ein Kreditangebot genauer durchliest und auch das Kleingedruckte beachtet, der wird feststellen, dass es zusätzlich zum Effektivzins noch die Zinsangaben in Form eines 2/3 Zins zeigen. Dieser ist meist deutlich höher als der prominent angezeigte Zinssatz. Seit dem Jahr 2010 muss dieser aufgrund der „Richtlinie 2008/48/EG über Verbraucherkreditverträge“ verpflichtend bei allen Kredit-Angeboten angegeben werden. Der 2/3-Zins gibt an, dass zweidrittel der Kunden den Zinssatz erhalten. Dies ist grundsätzlich erstmal ein großer Verdienst des Rates der EU, die diese Regeln, für die EWG, 2008 beschlossen hat und seit Juni 2020 verpflichtend eingeführt hat. Sie sollten grundsätzlich immer auf diesen Zinssatz achten und sich nicht auf den reinen Effektivzins verlassen, wenn Sie einen Kreditvergleich durchführen.

Doch auch der 2/3-Zins sagt nicht immer die ganze Wahrheit, weswegen der günstigste 2/3 Zins für Sie nicht das günstigste Angebot sein muss, in der Regel ist es das nicht! Da es sich um einen 2/3-Zins handelt, bedeutet aber auch, dass Kunden, die eine weniger gute Bonität aufweisen, als die Kunden, die das Angebot erhalten haben, mehr Zinsen zahlen müssen. Wurde der günstige Zinssatz hauptsächlich an Verbraucher vergeben, die überdurchschnittlich verdienen, dann müssen Normalverdiener einen oftmals deutlich höheren Zinssatz in Kauf nehmen. Je nach Bank kann es zu enormen Schwankungen zwischen dem 2/3-Zins und dem 1/3-Zins kommen. Es kann sogar Kreditinstitute geben, die Normalverdienern überhaupt keinen Kredit geben. Es empfiehlt sich daher, mehrere Angebote einzuholen, um herauszufinden, ob eine andere Bank bessere Konditionen bietet.

Der Vergleich von Krediten wird nicht nur immer leichter, sondern auch immer wichtiger

Kredite können im Internet inzwischen über viele Vergleichsportale gesucht werden. Die Kreditangebote werden entsprechend den genannten Suchparametern angezeigt. Der Vorteil bei Vergleichsportalen ist, dass die besten Kreditangebote fast aller Banken übersichtlich angezeigt werden. Des Weiteren kann eine unverbindliche und natürlich kostenlose Kreditanfrage gestellt werden. Die ausgewählte Bank schickt in der Regel per E-Mail mehrere Angebote zu. Auch eine telefonische oder postalische Antwort ist auf die Kreditanfrage möglich.

Grundsätzlich handelt es sich bei den Vergleichsportalen um Finanzmakler mit einer Erlaubnis nach § 34c Abs. 2 GewO. Bedeutet also, dass nicht jeder einen Kredit vermitteln darf, sondern nur von der IHK geprüfte Unternehmen mit entsprechender Ausbildung dies anbieten dürfen. Der Markt ist hier also zumindest mit einer Einstiegshürde geschützt. Kredite werden in der Regel lediglich digital vermittelt, es wird also kein persönlicher Kontakt zum Kreditinstitut aufgebaut. Der Vorteil liegt darin, dass der potenzielle Kreditnehmer alle für ihn passenden Angebote auf einen Blick sieht. Außerdem muss der Verbraucher nicht jede Bank persönlich besuchen, um ein Kreditangebot zu erhalten. Kurzum, durch ein Vergleichsportal für Kredite kann der Verbraucher nicht nur Geld, sondern auch Zeit sparen.

Wortklauberei? Vor der Anfrage genauen Wortlaut überprüfen

Wer eine Kreditanfrage stellt, der muss damit rechnen, dass sich diese negativ auf die SCHUFA auswirkt. Es ist daher ratsam, keine Kreditanfrage, sondern eine Konditionsanfrage zu stellen. Diese beeinflusst den SCHUFA-Score nicht. Bei einer Kreditanfrage wird der SCHUFA-Score negativ beeinflusst, denn werden viele Anfragen durchgeführt, dann kommt nicht bei allen Angeboten ein Vertrag zustande. Kommt ein Vertrag nicht zustande, selbst wenn es sich nur um eine Anfrage gehalten hat, dann sinkt der SCHUFA-Score. Das bedeutet, dass die SCHUFA schlechter wird.

Bereit für einen Kredit? Wie der Zins beeinflusst wird

Der Kreditzins wird durch viele verschiedene Faktoren bestimmt. Es werden Verwendungszweck, Kreditsumme, Ausgaben, Einkommen und der SCHUFA-Score in die Bestimmung einbezogen. Darüber hinaus fließt auch die Meldedauer, also wie lange jemand bereits an einem Ort (Haus, Wohnung) wohnt sowie die Dauer der Beschäftigung beim aktuellen Arbeitgeber, in die Berechnung ein.

Sollten Sie offiziell keine Wohnung in Ihren Ausgaben beinhalten, da Sie beispielsweise noch bei Ihren Eltern wohnen oder Ihr Ehepartner die Wohnung direkt zahlt, dann sollten Sie bedenken, dass Banken grundsätzlich auch fiktive Kosten ansetzen, wenn Ihnen bestimmte Kosten fehlen, die für einen Deutschen als „normal“ angesehen werden. Dies machen Banken für den Fall der Fälle, dass sich Ihre Situation ändert, besonders zu spüren bekommen dies auch Eltern von unterhaltspflichtigen Kindern. Grundsätzlich gilt, je mehr Kinder, desto höher muss das Einkommen sein. Dies ist grundsätzlich bei jeder Bank so, da es in Deutschland grundsätzlich eine progressive Pfändungsgrenze gibt, die wächst je nachdem wie viele Kinder man hat, da somit die Bank je nach Kreditsumme keine Möglichkeit auf Rückzahlung hätte, wenn Sie Ihren Kredit nicht zurückzahlen.

Zu guter Letzt: Wer keine hohen Zinsen zahlen möchte, der kann einen Bürgen mit (idealerweise besserer) Bonität als 2. Kreditnehmer bzw. Bürge einbeziehen. Doch der Bürge sollte über die Pflichten und Gefahren einer Bürgschaft aufgeklärt werden. Als reiner Bürge und nicht direkter Kreditnehmer liegt es zwar am Kreditnehmer zurückzuzahlen, muss im Extremfall, falls Sie als Kreditnehmer nicht mehr den Kredit zsahlen können, für Sie einspringen.