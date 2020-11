Industrieller 3D Druck aus Ostwestfalen

Vor kurzem wurde sogar das erste Haus in Deutschland mit einem 3D-Druck-Verfahren gebaut.

Vor allem in der Industrie erfreut sich die Technologie wachsender Beliebtheit, nicht nur weil es ein effizienter Prozess ist, sondern auch weil er uns ermöglicht, Dinge zu produzieren, die zuvor mit unseren technischen Mitteln nicht möglich waren.

Erfunden wurde das 3D-Drucken schon 1981 von Charles W. Hull, doch durch das Ablaufen von Patenten war es möglich, die Methoden weiterzuentwickeln und in den letzten Jahren rasante Fortschritte zu machen. Gerade weil man mittlerweile nicht nur mit Kunststoff, sondern auch mit verschiedenen Metallen, Keramik und sogar, wie erwähnt, mit Zement drucken kann, öffnet diese Methode neue Türen in immer mehr Bereichen der Industrie und einige Unternehmen nutzen bereits jetzt die damit einhergehenden Vorteile.

Was ist 3D Druck

Will man etwas herstellen, egal ob es sich um Autotüren, Flugzeug-Rotoren, oder Zahnräder handelt, muss man die meisten Teile üblicherweise aus dem Rohmaterial herausschneiden, oder -fräßen .

Die Folge davon ist natürlich eine Menge Material, das gekauft, Transportiert, gelagert - und letztendlich nicht verwertet wird. Man bezahlt Material, welches für das Endprodukt gar nicht benötigt wird und die Kosten sind höher als sie sein müssten.

Dazu kommt eine weniger offensichtliche, aber Ingenieuren gut bekannte Herausforderung:

Die Designs von jedem einzelnen Teil, werden diktiert von den Limitationen des Herstellungs- und Verarbeitungsprozesses. Einfach gesagt: Egal wie gut ein Motorendesign ist, wenn die Maschinen die notwendigen Teile nicht herstellen können, kann es so nicht produziert werden.

3D Druck macht genau das Gegenteil. Der Fachbegriff dafür lautet Additive Manufacturing (hinzufügendes Herstellen).

Das bezeichnet die Herstellungsverfahren, die etwas produzieren, indem sie Material hinzufügen, statt es abzutragen. Der Prozess wird vom Computer gesteuert und der Bauplan ist ein digitales 3D Modell. Dieses Modell wird vom Computer in horizontale Schichten “geschnitten” So, dass er für jede Höhe des Produkts einen speraraten Bauplan hat - Wie die verschiedenen Stockwerke von einem Gebäude, nur dass es sich hier um winzige Größenordnungen handelt.

Das Material wird dabei formlos gemacht (z.B. Flüssiger Kunststoff) und Schicht für Schicht aufgetragen, bis das Produkt fertig ist. Diese Technik ermöglicht komplexe und z.B. hohle Strukturen herzustellen, die mit anderen Methoden unmöglich wären. Zusätzlich entstehen bei dem Prozess keine Material-Reste.

Dies ist aber nur eine der vielen Methoden, die mittlerweile genutzt werden. Für verschiedene Rohstoffe werden verschiedene Techniken angewendet, um optimale Resultate zu erzielen. Heute kann man schon über 30 Materialien verwenden, von Kunststoff, über verschiedene Metalle und sogar Keramik.

Die Herausforderung

Mit all den Vorteilen, die der 3D-Druck bietet, was hat manche Unternehmen bisher daran gehindert, es für sich zu nutzen?

Die größte Herausforderung ist, wie so oft, der Preis. Die Anschaffungskosten von 3D Druckern, besonders den High-End-Maschinen, welche die Qualität liefern, die in der Industrie benötigt wird, haben einige davon abgehalten, diese Technologie einzusetzen. Zusätzlich würden für viele Firmen eine Reihe von Druckern benötigt werden, um in Masse produzieren zu können, was die Kosten um ein Vielfaches multiplizieren würde, aber auch hier gibt es mit dem Fortschreiten der Entwicklung immer günstigere Möglichkeiten, was mittlerweile selbst Privatanwender dazu motiviert, sich einen 3D-Drucker im Haushalt anzuschaffen.

Pioniere aus Ostwestfalen

Wird die Technologie also nur von den größten Unternehmen nutzbar sein, bis die Kosten in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sinken?

Die Lösung für das Problem hat der 3D Druck Anbieter Protiq . Das ostwestfälische Unternehmen hat einen Marktplatz für industriellen 3D Druck etabliert. Das Outsourcen des 3D-Druckens ermöglicht es Unternehmen auf der ganzen Welt individualisierte Bestellungen schnell, präzise und zuverlässig von Experten herstellen zu lassen, ohne immense Summen für die Anschaffung von eigenen 3D-Druckern und ausgebildetem Personal investieren zu müssen.

Wie das funktioniert?

Der Prozess profitiert hier davon, dass immer von einem digitalen 3D-Modell gedruckt wird. Diese digitalen Baupläne für die Drucker lassen sich direkt online auf der Website hochladen und editieren. Das Material und andere Eigenschaften werden ausgewählt, und das Produkt kann direkt in den 3D-Druck-Parks von Protiq in höchster Qualität und Präzision hergestellt und versandt werden.

Zusätzlich bietet das Unternehmen verschiedene Schulungen zum Druckprozess und Reverse Engineering an. Beim Reverse Engineering wird von einem fertigen Produkt ein digitales 3D-Modell erstellt, welches dann unendlich oft in einem 3D-Drucker repliziert werden kann.

Das unterstützt nicht nur die Industrie selbst, sondern indirekt auch den technologischen Fortschritt, weiter so!