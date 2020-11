5 Tipps für Schnäppchenjäger am Black Friday und Cyber Monday

Während der Black Friday immer am 4. Freitag im November, also genau einen Tag nach Thanksgiving, stattfindet, findet der Cyber Monday am letzten Montag des Novembers bzw. am ersten Montag des Monats Dezember statt. Inzwischen hat sich der Black Friday natürlich auch längst online etabliert und ist aus dem Schnäppchenparadies einfach nicht mehr weg zu denken. „Dieses Jahr wird es sogar eine ganze Woche oder länger Schnäppchen regnen“, verriet uns Mario Holzmann, Chefredakteur von dealbunny.de - eines der größten Schnäppchen-Blogs in Deutschland. Wer ein paar Tipps bei der Schnäppchenjagd berücksichtigt, der wird sich mit Gewissheit über tolle Rabatte freuen können.

5 Tipps für eine erfolgreiche Schnäppchenjagd

Im Folgenden haben wir Ihnen einige Tipps zusammengestellt, die helfen sollen, bei der Fülle an Rabatten und vermeintlichen Schnäppchen den Überblick zu behalten.

1. Im Vorfeld Gedanken machen

Ob Black Friday oder Cyber Monday, es ist immer sehr empfehlenswert, sich erst zu überlegen, was man eigentlich gern käuflich erwerben möchte. Man sollte bereits im Vorfeld schon einen genauen Plan haben, um welche Artikel es sich handeln soll. Auf diese Weise bekommt man bereits schon im Vorfeld einen wirklich guten Überblick über die Angebote und natürlich über die entsprechende Preise.

Gerade wenn man sich im Vorfeld mit den gewünschten Produkten intensiv auseinandersetzt, kommt weder am Black Friday noch am Cyber Monday Stress auf. Das sieht dann zum Beispiel beim Kauf eines Laptops oder Computers so aus: Welches Gerät bietet mir die notwendigen Voraussetzungen? Ist der Preis wirklich entsprechend reduziert? Für welchen Hersteller soll ich mich entscheiden?

Wer sich im Vorfeld mit diesen Fragen bereits auseinandergesetzt hat, der braucht an den beiden besonderen Rabatt-Tagen lediglich nach seinen Wunschprodukten Ausschau zu halten und wird natürlich auch sofort erkennen, um welche Rabatte es sich hier wirklich handelt.

2. Preisverläufe prüfen und Preisalarme setzen

Wer sich so vorbereitet und bereits im Vorfeld bei den verschiedenen Shops nach der gewünschten Ware Ausschau hält, hat so die Möglichkeit die Preisverläufe zu prüfen. Das verschafft nicht nur Vergleichsmöglichkeit bei den unterschiedlichen Shops, es verschafft auch einen ausgezeichneten Überblick der gesamten Preisentwicklung.

Besonders empfehlenswert ist es hier natürlich, einen Preisalarm zu setzen. Auf diese Weise wird man unverzüglich über eine Rabattierung informiert, ohne immer wieder erneut danach suchen zu müssen. Diese Alarmfunktionen bieten die beliebten Preisvergleiche und Deal-Blogs an.

3. Angebot und Händler genau prüfen

Um wirklich ein echtes und kein vermeintliches Schnäppchen realisieren zu können, sollte man grundsätzlich die Angebote der Händler genau prüfen. Immer wieder einmal kann es zum Beispiel vorkommen, dass Händler Rabatte auf UVPs geben. Diese UVP sollte man immer erst einmal überprüfen, denn immer wird man hier feststellen, dass es diese in der angegebenen Größenordnung überhaupt nicht gibt.

Zwar erscheint die Rabattierung dann im ersten Moment wirklich sehr gut , doch genau genau genommen handelt es sich hier um einen kleinen Fake. Denn 30 % von einem Preis, den es in der Realität überhaupt nicht gibt, erweist sich dann möglicherweise als ein tatsächlicher Rabatt von 10%. Darum sollte man den Händlern und deren Bewertungen immer eine gewisse Aufmerksamkeit schenken.

4. Rabattseiten und Preisvergleiche nutzen

Um nicht stundenlang mühsam recherchieren zu müssen, stehen den Kunden heutzutage unterschiedliche Rabatt- und Preisvergleichsseiten zur Verfügung. Hier findet man als Kunde alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Das erleichtert die Suche nach dem gewünschten Produkt natürlich erheblich. Außerdem baut man so seine persönlichen Kenntnisse über die tatsächliche Preisentwicklung sehr gut aus.

Hier gilt, wie überall anders auch: Wissen ist Macht. Vor allem aber ist der Besuch solcher Seiten in der Tat überhaupt nicht aufwendig. Die Betreiber haben sehr darauf geachtet, diese Seiten extrem benutzerfreundlich und sehr übersichtlich zu gestalten. Und natürlich, dass die Shops mit deren Angeboten geprüft sind.

5. Sichere Bezahlung

Gute und seriöse Händler bieten stets eine ganze Reihe unterschiedlicher Zahlungsmöglichkeiten an. Das ist auch immer ein Indiz für deren Seriosität. Händler, die als einzige Zahlungsmöglichkeit die Vorkasse anbieten, gehören vermutlich nicht dazu. Inzwischen verbreitet sich die Möglichkeit der Zahlung auf Rechnung, die einst rückläufig war, wieder zunehmend.

Für die Nutzer sind aber natürlich die Sofortbezahlungsmethoden PayPal und Sofortüberweisung sowie die Kreditkartenzahlung ebenfalls von besonderem Wert. In der heutigen Zeit kommt bei einigen Händler aber auch noch die Möglichkeit zum Tragen, die Rechnung mit Kryptowährungen zu begleichen. Als Käufer ist man natürlich mit all diesen aufgezählten Zahlungsmethoden auf der sicheren Seite.

Fazit zum Black Friday und zum Cyber Monday

Eines ist auf jeden Fall eine Tatsache, sowohl der Black Friday als auch der Cyber Monday sind Tage, die Gelegenheiten bieten, um wirklich echtes Geld zu sparen. Das gelingt auch mit Gewissheit, wenn man den beschrieben Tipps folgt. Die Experten von Dealbunny sagen dazu: „Beide Tage bieten Schnäppchenjägern ausgezeichnete Rabattaktionen, doch man sollte auf jeden Fall einen kühlen Kopf bewahren und sich nicht zu unnötigen Käufen verleitet fühlen. Wenn die Westfalen-Blatt Leser den Nervenkitzel suchen, dürfen sie gerne bei unserem großen Social-Media Gewinnspiel teilnehmen.“

Ein bisschen Vorbereitung, Vergleichs- und Rabattseiten zur Unterstützung nehmen und natürlich einen genauen Blick auf die Händler und deren Angebote werfen, und schon darf man sich mit Gewissheit auf zwei tolle Aktionstage freuen, wobei man davon ausgehen kann, dass es dieses Jahr bedingt durch den Teil-Lockdown im örtlichen Handel etwas ruhiger zugehen wird.