„Das ist Teufelszeug“

Die Gewerkschaft verlangt für die Metaller auch in Ostwestfalen unter anderem ein Volumen von vier Prozent mehr Geld bei einer Tariflaufzeit von zwölf Monaten. Das Volumen soll entweder in Form von Lohnerhöhungen an Beschäftigte gehen oder als Teilausgleich für eine reduzierte Arbeitszeit in Betrieben. Die Arbeitgeberseite betont, höhere Löhne seien angesichts der Krise niemandem vermittelbar. Es komme jetzt vielmehr darauf an, die Arbeitsplätze zu sichern.

Reinhard Tweer Foto: Oliver Horst

„Die Forderung der Gewerkschaft ist kontraproduktiv und an den Haaren herbeigezogen“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Unternehmerverbandes der Metallindustrie Ostwestfalen, Reinhard Tweer. Die Grundlage für die Forderung – nämlich eine Ziel-Inflationsrate der EZB von zwei Prozent, ein Produktivitätszuwachs von einem Prozent plus Zuschlag – seien nicht gegeben.

„Wir befinden uns in einer Krise. Diese Forderung ist Teufelszeug“, betont der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Dieter Kühnel. Das unterstreicht auch der Vorstandsvorsitzende des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie Paderborn/Höxter, Marc Heberling. „Gerade die Autozuliefererbranche hatte schon vor der Corona-Krise Probleme“, sagt er mit Blick auf die die Benteler-Gruppe mit Werken in Paderborn.

Dieter Kuehnel Foto: Hans-Werner Buescher

Melanie Cramer, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Paderborn/Höxter, untermauert das Argument mit Zahlen. „Im dritten Quartal 2020 liegt die Kapazitätsauslastung bei 73,5 Prozent, in der Autobranche bei 72 Prozent“. Aber auch generell stehe die Branche schlecht da: So seien von Januar bis August 2020 die Umsätze um 14,1 Prozent gesunken, die Aufträge um 13,5 Prozent und die Beschäftigung um 2,1 Prozent. Cramer: „Die jetzt geforderten vier Prozent der IG Metall lassen sich nicht erklären. Sie würden die Arbeit in Deutschland weiter verteuern.“ Es bestehe die Gefahr, dass Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden.

Der Bielefelder Gießerei-Unternehmer Reinhard Tweer spricht für seine Branche von einem Umsatzminus von 25 bis 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erst gegen Ende 2022 könne das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden. „Die Kurzarbeit hilft uns sehr, die Leute an Bord zu halten.“ Tweer fügt hinzu: „Meine Mitarbeiter waren von der Vier-Prozent-Forderung überrascht – ob der Höhe.“

Melanie Kramer Foto: Edgar Fels

Cramer sagt, dass die Tariflöhne in der Metall- und Elektroindustrie in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen seien. Der Durchschnittslohn liege bei 56.000 Euro brutto jährlich. Eine Nullrunde, so die Verbandsvertreter, die in Ostwestfalen rund 100 Unternehmen mit 50.000 Beschäftigten vertreten, „würde uns weiterhelfen.“ Jede Erhöhung der Arbeitskosten aber führe zu Personalabbau und der Flucht aus dem Flächentarifvertrag.