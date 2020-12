Entsprechende WESTFALEN-BLATT-Informationen wollte ein Baxter-Sprecher am Montag nicht kommentieren. Dem Vernehmen nach hat Baxter in Halle bislang nur eine kleine Menge des Impfstoffs hergestellt – für das in Europa noch immer laufende Zulassungsverfahren.

Neben der Zusammenarbeit mit Biontech/Pfizer ver­handelt Baxter nach Informationen dieser Zeitung auch mit dem US-Impfstoffentwickler Moderna über eine Auftragsproduktion. Die Impfstoff-Herstellung wäre nicht nur im Haller Werk möglich, sondern könnte auch an einem US-Standort von Baxter erfolgen.