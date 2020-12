In zahlreichen Stadtzentren waren am Dienstagmittag deutlich mehr Konsumenten unterwegs als zuletzt – aber viel weniger als ein Jahr zuvor.

Trotz Warteschlangen vor einzelnen Geschäften machte sich der Handel aber keine Hoffnung, mit dem letzten Kundenansturm noch das Weihnachtsgeschäft retten zu können. „Die sonst so umsatzstarke Phase zum Jahresende wird für viele Händler zum Fiasko“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth in Berlin.

Hatte der Handelsverband Anfang November noch mit Rekordumsätzen von fast 104 Milliarden Euro in diesem Weihnachtsgeschäft gerechnet, so geht er inzwischen davon aus, dass wegen des Lockdowns in diesem Jahr sechs Milliarden Euro weniger in den Kassen des Handels landen werden als im Vorjahr.

Insgesamt rechnet der Branchenverband in den Monaten November und Dezember nur noch mit Umsätzen von knapp 98 Milliarden Euro, sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Zwar werde der Online-Handel seine Umsätze um fast ein Drittel auf knapp 20 Milliarden Euro steigern. Dies könne jedoch die Einbußen im stationären Handel nicht wettmachen, wo die Umsätze um 14 Prozent schrumpften.

In Bielefeld erklärte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Ostwestfalen-Lippe: „Wir verlieren im Weihnachtsgeschäft bis Ende des Jahres täglich 25 Millionen Euro Umsatz – und ab Januar täglich 20 Millionen Euro.“ Wie sich das auf den Gesamtumsatz des Einzelhandels in OWL im Weihnachtsgeschäft von zuletzt 2,1 Milliarden Euro (2019) auswirkt, sei nicht absehbar. Denn auch der Lebensmitteleinzelhandel gehöre zur Branche. Und dort könnten, so Kunz, die Geschäfte in den Wochen des Lockdown jetzt noch besser laufen als bisher angenommen. Kunz: „Die Hälfte der Umsätze eines Jahres entfallen bereits bisher auf den Lebensmitteleinzelhandel.“

In manchen Städten blieben aber die Kundenfrequenzen sogar am Dienstag eher gering. Tatsächlich wollte der größte Teil der Bundesbürger angesichts der hohen Infektionszahlen lieber auf einen letzten Einkaufsbummel vor dem Lockdown verzichten. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov wollten nur 13 Prozent der Verbraucher am Montag und Dienstag Weihnachtsgeschenke im stationären Handel kaufen. Über 80 Prozent der Befragten winkten ab.