Der Bundestag hat am Mittwoch das sogenannte Arbeitsschutzkontrollgesetz für die Fleischindustrie beschlossen. Damit ist es vom 1. Januar an verboten, in Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben Mitarbeiter über Werksverträge anzustellen. Zum 1. April soll auch Leiharbeit größtenteils verboten werden.