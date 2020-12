„Niedrigzinsen sind gewollt“

Herr Dr. Keine, können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag bei der Deutschen Bank erinnern?

Dr. Friedrich Keine: Eingestellt als Trainee der Zentrale Frankfurt war ich für die ersten Monate der Hauptfiliale Essen zugeordnet. Ja, und so startete ich dort am 1. Oktober 1985 gemeinsam mit einer Reihe anderer junger Einsteiger in das Bankgeschäft. Es entstand schnell eine gute Verbindung untereinander und diese entwickelte sich zum wichtigen Netzwerk gerade in den ersten Berufsjahren. Und es wurde wirklich viel investiert in unsere Zukunft.

Hand aufs Herz: Würden Sie heute, wenn Sie die Wahl hätten, nochmal in das Bankgeschäft gehen?

Keine: Ja, auf jeden Fall. Das Bankgeschäft bietet eine so breite Palette an Arbeitsmöglichkeiten. Mich interessieren die vielen Themenfelder rund um Finanzierung, Kapitalmarkt, Volks- und Betriebswirtschaft – und dies natürlich in Umsetzung mit dem zugehörigen Kundengeschäft der Bank – und auch unternehmerische Aufgabenstellungen. Die Rahmenbedingungen haben sich natürlich verändert. Ich glaube aber, dass auch zukünftig in finanziellen Angelegenheiten die Beratung gefragt bleibt und die dazugehörigen Aufgaben ein Berufsleben spannend machen.

Mit Minuszinsen kann heute keine Bank oder Sparkasse mehr Geld verdienen. Das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Macht Ihnen das Sorge? Wie beurteilen Sie die Niedrigzinspolitik der EZB?

Keine: Wir leben nun schon seit fünf Jahren mit negativen Zinssätzen. Damit haben sich die Perspektiven und das früher einmal Gelernte wirklich verschoben. Und dieses neue Umfeld bohrt sich immer stärker in unseren Geschäftsalltag ein. Der für uns so wichtige Zinsüberschuss geht zurück. Für unsere Kunden bedeutet dies: Baufinanzierungen und Firmenkredite sind deutlich günstiger, Sparer werden belastet und müssen neue Anlageformen suchen. Dieses negative Zinsumfeld erfordert ein Umdenken bei uns und bei den Kunden. Und: Die EZB wird ihren Weg noch längere Zeit so fortsetzen, Niedrigzinsen sind konjunkturell und politisch gewollt.

Die Konsolidierung bei Volksbanken und Sparkassen schreitet voran. Wohin geht aus Ihrer Sicht die Entwicklung?

Keine: Ja, wir haben in Deutschland vergleichsweise viele selbstständige Banken, aber eben auch eine andere Bankenstruktur. Und hier habe ich eine einfache Position: Solange ein Kreditinstitut betriebswirtschaftlich und unter aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten erfolgreich arbeitet, hat es seine Berechtigung. Und der Wettbewerb tut gut – davon profitieren die Kunden. Alles andere obliegt den Verantwortlichen in Vorstand und Aufsichts-/Verwaltungsrat.

Womit können Banken denn heute noch Geld verdienen? Reichen Ihnen Baufinanzierungen?

Keine: Eine Regionalbank wie unser Haus muss einerseits im Online-/Direkt-Geschäft leistungsfähig sein und insbesondere das persönliche Geschäft, die persönliche Beratung sehr gut ausführen. Dazu müssen wir eng mit den Kunden verbunden sein, deren geschäftliche und private Anliegen verstehen und Lösungen gemeinsam erarbeiten. Die Baufinanzierung ist hier sicherlich ein Ankerprodukt; genauso aber gehören dazu die Anlage-/Wertpapierberatung, der Aufbau der Altersvorsorge, die Strukturierung von Unternehmenskrediten, die Begleitung bei der Unternehmensnachfolge, das Devisen- und Auslandsgeschäft, der Zahlungsverkehr, das Versicherungsgeschäft und anderes – also es geht um das richtige Einbinden der gesamten Themen.

Die Deutschen gelten als Sparweltmeister. Dieser vermeintliche Titel ist aber irreführend. Sparen lohnt heute doch gar nicht, oder haben Sie einen Tipp?

Keine: Heute gelingt es kaum mehr, risikofrei eine positive Verzinsung zu erzielen. Daher sind andere Anlagewege zu besprechen. Das neue Sparen findet statt in Wertpapieren, insbesondere Investmentfonds, und auch in Lebensversicherungen. Mit einer regelmäßig eingezahlten Sparrate und einer guten Streuung der Risiken lässt sich eine Altersvorsorge weiter aufbauen.

Was haben Sie sich für Ihre Zeit im Ruhestand vorgenommen?

Keine: Ich freue mich, in der kommenden Zeit meinen Tagesablauf auch spontan gestalten zu können; andererseits weiß ich, wie wichtig es ist, Termine zu machen. Auf jeden Fall freue ich mich auf Wandern, Reisen, Golfen, Lesen, Freunde und Familie.