Die Lautstärke handelsüblicher elektrischer Zahnbürsten überschreitet meist die 60 Dezibel-Marke. Diese störenden Geräusche sind zu einem der wichtigsten Gründe geworden, weshalb viele elektrische Zahnbürsten ablehnen. Eine Studie hat die Gründe gegen eine elektrische Zahnbürste untersucht und kam zu den folgenden 3 Gründen gegen eine elektrische Zahnbürste: Die Geräusche machen unruhig, stören Freunde und Familie und verkürzen die Putzdauer, was die Zahnhygiene verschlechtert.

Foto: Oclean

Aktuell konzentrieren sich die meisten Hersteller elektrischer allein auf die Sauberkeit der Zähne und Ignorieren die Lärmentwicklung und ihre Folgen für die Nutzer. Selbst Marktführer, wie Philips und Oral-B haben keine wirklich leise elektrische Zahnbürste. Um dieses Problem zu lösen hat Oclean Initiative ergriffen und durch innovative Technologien eine sehr leise Zahnbürste mit einem maximalen Lautstärkepegel von 45dB (entspricht etwa der Lautstärke einer Fliege).

Die Lautstärke elektrischer Zahnbürsten entsteht hauptsächlich durch Motorrationen, Vibration des Gerätes und Schwingungen des Zahnbürstenkopfes – Der Ursprung des ganzen liegt aber an der Motorleistung des Gerätes. Basierend auf diesem Prinzip hat Oclean in die Air 2 eine aktive Geräuschunterdrückung, die die Geräusche direkt an ihrem Ursprung zurückhält. Oclean verwendet ein Ultraschall-Frequenzband mit einer Tonfrequenz von 20kHz, welche den menschlichen Hörbereich übersteigt. Dadurch wirkt die Zahnbürste auf den Nutzer nahezu geräuschlos.

Foto: Oclean

Oclean setzt mit der Air 2 einen neuen Standard für die gesamte Industrie in Sachen Geräuschlosigkeit. Die Zahnbürste gibt Anlass für die Konkurrenz die Auswirkungen von Lärm nochmal zu überdenken, um die Nutzererfahrung und Lebensqualität tatsächlich verbessern zu können.

