Kanaldeckel-Hersteller in Rahden wegen Preis- und Rabattabsprachen verurteilt

Bonn/Rahden (dpa/WB) -

Die beiden führenden Hersteller von Kanaldeckeln in Deutschland, darunter die Firma Meier Guss in Rahden, sollen sich bei Preisen und Rabatten abgesprochen haben. Das Bundeskartellamt reagiert mit Geldbußen in Millionenhöhe.

Von