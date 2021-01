Damit hat Wortmann mit rund 700 Beschäftigten nahezu die Milliarden-Umsatzgrenze erreicht und geht zuversichtlich in das 35. Jahr seiner Firmengeschichte. Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann (65) zieht zufrieden Bilanz: „Wir waren davon ausgegangen, dass wir vor allem im zweiten Halbjahr einen viel stärkeren Umsatzrückgang haben, die Zahlen waren aber auch im zweiten Halbjahr sehr gut. Dabei konnten wir in fast allen Bereichen zulegen.“

Wie so viele PC-Hersteller, so hat auch Wortmann vom Trend zum Homeoffice und Homeschooling aufgrund der Corona-Pandemie profitiert, wie Sprecher Meik Blase am Freitag bestätigte. Beim Verkauf der „Terra“-Eigenmarken bei Computern (PCs), Notebooks, LCD-Bildschirmen sowie Servern hat Wortmann einen zweistelligen Umsatzanstieg erzielt. Vor allem bei mobilen Geräten habe es eine überproportional hohe Nachfrage gegeben. Im Bereich Service und Dienstleistungen habe Wortmann Zuwächse von rund 30 Prozent erreicht.

Aber nicht nur im Inland, auch im Ausland liefen die Geschäfte nochmals besser als im Vorjahr. Siegbert Wortmann: „Zählt man den Umsatz unserer europäischen Niederlassungen hinzu, hätten wir sogar über eine Milliarde Euro Umsatz erzielt.“ Wortmann ist aber nicht nur Hardwarehersteller. Das Unternehmen betreibt auch ein Rechenzentrum. Aufgrund der guten Auftragslage hat Wortmann im zurückliegenden Jahr 40 neue Stellen geschaffen. 91 der 700 Beschäftigten befinden sich aktuell in einem Ausbildungsverhältnis – damit liege die Azubi-Quote weit über dem Durchschnitt.

Stolz ist Siegbert Wortmann auf die 35-jährige Firmengeschichte. „Das schafft kaum einer unserer Mitbewerber – ausdrücklich auch große Weltunternehmen nicht.“ Im Oktober soll es eine große Jubiläumsfeier mit Hausmesse geben.